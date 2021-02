UniCredit : accord sur de nouvelles conditions avec SIA

Le géant bancaire italien UniCredit et la société fintech SIA ont accepté de réviser les termes de leur accord d'externalisation actuel pour la fourniture de certains services de traitement des cartes.



L'accord porte sur les transactions par carte et la gestion des terminaux de points de vente (POS) et de distributeurs automatiques de billets (ATM) en Italie, en Autriche et en Allemagne, a déclaré la plus grande banque italienne.



L'accord modifié, dont les termes spécifiques n'ont pas été divulgués, permet à la SIA de renouveler l'accord jusqu'en 2036, a déclaré le groupe.



Dans le cadre de cet accord, la SIA a versé à UniCredit un montant de 228 millions d'euros, conformément aux attentes.



L'entreprise italienne SIA traite plus de 4 milliards de transactions par an pour des clients importants tels que ING, KBC ou BNP Paribas.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.