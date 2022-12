UniCredit achève son deuxième rachat d'actions d'un milliard d'euros

UniCredit a obtenu l'approbation des autorités de surveillance pour le deuxième rachat en septembre, lorsque la Banque centrale européenne a jugé ses tampons de capital suffisamment solides pour supporter une réduction alors que l'économie européenne se dirige vers une récession.

Mais depuis lors, les perspectives économiques se sont assombries et la BCE a renforcé l'examen des plans de remboursement des banques pour s'assurer qu'ils prennent correctement en compte les risques de récession.

Les superviseurs s'inquiètent du fait que les modèles de risque des banques sont mal équipés pour traiter la menace de l'inflation et que les modèles pourraient également être affectés par les mesures de soutien COVID-19 des gouvernements qui ont maintenu les taux de défaut à un niveau bas au cours des deux dernières années.

Le dernier rachat d'UniCredit, qui représente 4,3 % de son capital, réduira le nombre de ses actions, ce qui augmentera le bénéfice par action.

Elle avait fait de même après avoir racheté 7,4 % de son capital avec un premier rachat plus tôt dans l'année.

Le PDG Andrea Orcel, après s'être écarté d'un éventuel rachat de Monte dei Paschi di Siena pour renforcer la part de marché domestique d'UniCredit, a parié sur la distribution de capital pour faire grimper le cours de l'action de la banque.

Il y a un an, il s'est engagé à rendre plus de 16 milliards d'euros aux investisseurs sous forme de dividendes et de rachats d'actions d'ici 2024, en commençant par 3,75 milliards d'euros sur les résultats de 2021.

Lors de la présentation des résultats du troisième trimestre, M. Orcel a déclaré que les conditions étaient réunies pour "créer une base solide pour une distribution au moins équivalente à celle de 2021" l'année suivante, "en attendant la dynamique du quatrième trimestre et l'approbation des autorités de surveillance et des actionnaires."

Orcel a déclaré qu'il s'attendait à atteindre la majorité de son objectif de distribution sur trois ans, soit plus de 16 milliards d'euros, même en cas de "grave récession."

(1 $ = 0,9576 euros)