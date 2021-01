UniCredit : aurait choisi Andrea Orcel

La banque italienne aurait choisi Andrea Orcel pour le poste de directeur général, l'ex patron de la banque UBS pour succéder à Jean Pierre Mustier indique Bloomberg.



Le conseil d'administration de la banque, basé à Milan, devrait se réunir aujourd'hui pour finaliser le processus souligne l'agence de presse.



' Il n'est pas certain que cette nomination séduise tout le monde en Italie ' Indique Aurel BGC. ' Certains privilégiaient Fabio Gallia, un profil plus politique, qui aurait pu soutenir un rapprochement avec Monte Paschi, un choix qui aurait probablement suscité pas mal de critiques également ' rajoute Aurel BCG.



