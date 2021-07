UniCredit : bénéfice net de 1,1 MdE au 2ème trimestre

Les revenus s'inscrivent à 4,4 milliards d'euros au 2ème trimestre 2021, en baisse de 6,1 % par rapport au trimestre précédent et en hausse de 5,5 % par rapport à l'année précédente.



Les revenus de l'exercice 2021 devraient être conformes aux prévisions précédentes d'environ 17,1 milliards d'euros.



Les coûts d'exploitation ressortent à 2,5 milliards d'euros, en hausse de 2,0 % par rapport au trimestre précédent et de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Les coûts du 1er semestre 2021 sont en baisse de 1,2 % par rapport à l'année précédente.



Le bénéfice net sous-jacent est de 1,1 milliard d'euros, en hausse de 24,7 % par rapport au trimestre précédent. Le bénéfice net sous-jacent de l'exercice 2021 devrait dépasser 3 milliards d'euros.



