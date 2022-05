UniCrédit : bien orienté avec des propos de broker

UniCredit s'adjuge plus de 5% à Milan, porté par des propos favorables d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre de l'établissement bancaire, tout en remontant son objectif de cours de 14,1 à 15,4 euros.



Considérant que 'le premier trimestre devrait rassurer sur le fait que la décote de valorisation d'UniCredit est exagérée', le broker augmente ses estimations de BPA pour le groupe italien de 15 à 20% pour 2022 et 2023.



