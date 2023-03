UniCredit déçue par la position de ses conseillers sur la politique salariale de la banque

Dans une lettre envoyée aux conseillers en gouvernance, UniCredit a déclaré que certains des éléments utilisés pour étayer l'argument du rejet étaient inexacts.

En particulier, étant donné que l'augmentation du salaire fixe du PDG a été décidée par le conseil d'administration et n'a pas fait l'objet d'un vote, le rejet de la politique laisserait en place d'anciens objectifs financiers moins ambitieux et augmenterait en fait la rémunération si les anciens objectifs sont atteints, au lieu de la laisser inchangée si les nouveaux objectifs, plus ambitieux, sont atteints.