UniCredit : en négociations sur l'accord avec SIA

06/10/2020 | 13:46

UniCredit indique être entré en négociations exclusives avec le groupe de solutions de paiement SIA pour renouveler leur accord actuel d'externalisation de services de transactions par cartes en Italie, en Autriche et en Allemagne.



L'établissement financier italien précise que cet accord, qui porte aussi sur la gestion de terminaux sur points de vente et de distributeurs automatiques de billets, pourrait ainsi être prolongé jusqu'en 2036.



UniCredit et SIA veulent finaliser l'accord au début de 2021, en ligne avec le calendrier envisagé pour la fusion récemment annoncée entre SIA et Nexi, opération visant à donner naissance à un 'leader européen des technologies de paiement numérique'.



