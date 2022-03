UniCredit envisage de quitter la Russie alors que les marchés guettent le paiement de la dette souveraine

Une liste croissante de sociétés financières cherchent à se retirer de la Russie, la Deutsche Bank, Goldman Sachs et JPMorgan Chase ayant réduit leurs activités dans ce pays.

Le directeur général d'Unicredit, Andrea Orcel, a également déclaré que l'environnement économique avait changé en raison de la crise ukrainienne et que la banque partait désormais du principe qu'il y aurait une stagflation - ou une combinaison de faible croissance et d'inflation élevée.

La semaine dernière, la deuxième plus grande banque italienne a déclaré qu'un amortissement complet de ses activités en Russie, y compris l'exposition transfrontalière, coûterait environ 7,4 milliards d'euros (8,1 milliards de dollars), laissant ses plans de distribution de capital aux actionnaires suspendus à un fil.

UniCredit est l'une des banques européennes les plus exposées à la Russie.

Ses actions ont chuté de 3,2%, et un indice des valeurs bancaires européennes a baissé de 1,8%.

La Russie a 117 millions de dollars de paiements à effectuer mercredi sur deux euro-obligations libellées en dollars. Son ministère des finances a déclaré qu'elle effectuerait les paiements en roubles si les sanctions l'empêchaient de payer en dollars - un geste que les marchés considéreraient comme un défaut de paiement.

Un défaut de paiement ne ferait qu'ajouter de la douleur à l'économie et au système financier de la Russie, rendant plus difficile pour Moscou de trouver de nouvelles sources de prêt et augmentant les coûts d'emprunt futurs, a déclaré un responsable du Trésor américain tard lundi.

Le fonctionnaire a déclaré à Reuters que le Trésor estimait que les expositions directes du système financier américain aux obligations souveraines russes étaient limitées et que l'impact principal se ferait sentir sur l'économie russe qui croule déjà sous le poids des sanctions occidentales.

La Russie est soumise à des sanctions sévères et a pris des contre-mesures suite à l'invasion de l'Ukraine, qu'elle qualifie d'"opération spéciale".

Signe de la pression exercée, la banque centrale russe a déclaré qu'elle suspendrait l'achat d'or auprès des banques à partir de mardi pour répondre à la demande accrue des ménages pour le métal précieux.

L'Ukraine espère ouvrir neuf couloirs mardi pour évacuer les civils piégés par les forces russes et tentera de livrer des fournitures humanitaires au port assiégé de Mariupol, a déclaré le vice-premier ministre Iryna Vereshchuk.

Les gouvernements occidentaux continuent de faire monter la pression.

L'Union européenne a interdit aux principales sociétés de notation de crédit de noter la dette souveraine de la Russie et les entreprises du pays dans le cadre de son dernier train de sanctions, a déclaré la Commission européenne mardi.

La Grande-Bretagne a déclaré qu'elle avait cessé tout financement des exportations soutenues par le gouvernement vers la Russie et le Belarus.

Les assureurs privés de crédit commercial hésitent également à fournir une couverture pour la Russie et l'Ukraine, selon des sources industrielles, ce qui rend les exportations vers ces pays plus difficiles.

Le marché de l'assurance commerciale Lloyd's of London a déclaré qu'il cherchait à appliquer la pression des sanctions sur la Russie par le biais des marchés de l'assurance des risques cybernétiques, aérospatiaux et politiques.

(1 $ = 0,9088 euros)