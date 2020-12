UniCredit : le CEO démissionne, divergences avec le conseil

UniCredit, a annoncé que son actuel CEO Jean-Pierre Mustier a accepté de se retirer à la fin de son mandat actuel suite à un désaccord avec le conseil d'administration.



Jean-Pierre Mustier a décidé de quitter son poste à la fin de son mandat en avril 2021, ce qui a incité le conseil d'administration à entreprendre une recherche externe et interne pour trouver un remplaçant, a déclaré le groupe.



Jean-Pierre Mustier a été nommé CEO d'UniCredit en juillet 2016, après avoir occupé les fonctions de directeur général adjoint et de chef de l'unité de la banque d'affaires et d'investissement.



Selon les médias, il y a eu des divergences croissantes entre Jean-Pierre Mustier et le conseil d'administration au sujet de la stratégie du groupe.



'Au cours des derniers mois, il est devenu évident que la stratégie Team 23 et ses principaux piliers ne correspondent plus à la pensée actuelle du conseil', a confirmé M. Mustier dans un communiqué.



Le nouveau plan stratégique Team 23 - qui a été présenté aux marchés l'année dernière - se concentre sur l'augmentation de la base de clients, tout en apportant 16 milliards d'euros de création de valeur et 8 milliards d'euros via la distribution de capital.



Les investisseurs ont réagi négativement à cette annonce, l'action UniCredit chute de près de 6 % en début de séance mardi à la Bourse de Milan.



