UniCredit : les trimestriels accueillis sans émotion

UniCredit, la première banque italienne en termes d'actifs, a annoncé jeudi un bénéfice net en hausse de 31% d'un trimestre à l'autre, à 800 millions d'euros, porté par une bonne performance commerciale due à la fin des mesures de confinement du printemps dernier.



Le groupe précise que toutes ses branches d'activité ont été rentables au cours du troisième trimestre, mais que les plus fortes contributions sont à mettre au crédit de sa banque de financement et d'investissement (CIB) et de sa filiale en Europe Centrale et de l'Est (CEE).



UniCredit dit avoir également bénéficié d'une bonne maîtrise de ses coûts et de revenus en hausse, son produit net bancaire s'étant élevé à 4,4 milliards d'euros, soit une progression de plus de 4% par rapport au trimestre précédent.



Dans son communiqué, l'établissement italien indique que la reprise des conditions économiques en Europe, qui dope son activité-client, conjuguée à sa bonne discipline en matière de dépenses lui permet de maintenir son objectif d'un bénéfice net de plus de 800 millions d'euros cette année.



Pour ce qui concerne l'exercice 2021, il dit toujours viser un profit net compris entre trois et 3,5 milliards d'euros.



Ces résultats étaient accueillis sans grande émotion jeudi à la Bourse de Milan, où le titre grappillait à peine 0,2% en fin de matinée.



