UniCredit : amende de 70 ME de la Commission européenne

La Commission européenne a annoncé aujourd'hui avoir infligé 371 ME d'amendes à UBS (172 ME), Nomura (129 ME) et UniCredit (70 ME) pour avoir enfreint les règles antitrust de l'UE à travers une entente sur les secteurs primaire et secondaire des marchés obligataires d'Etats européens (European Government Bonds).



Les banques ont échangé entre elles des informations commercialement sensibles et ont mis à jour mutuellement les prix et volumes proposés, ainsi que les prix indiqués à leurs clients, et au marché en général, a constaté la Commission.



Mergrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission, a indiqué que l'amende infligée montre bien que la Commission ne tolère aucun comportement collusoire.



' Il est inacceptable qu'au milieu de la crise financière, et alors que de nombreuses institutions ont dû être secourues par un financement public, ces banques d'investissement se soient entendues aux dépens des Etats membres de l'UE ', a-t-elle ajouté.



