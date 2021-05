UniCredit : nouvelle structure organisationnelle

UniCredit a dévoilé mercredi une nouvelle structure organisationnelle qui sera accompagnée de la mise en place d'une nouvelle équipe de direction, avec l'objectif de simplifier l'activité et la prise de décision.



Le géant bancaire italien a annoncé ce matin la création d'un nouveau comité exécutif au niveau du groupe, devant être composé de 15 cadres dirigeants, au lieu des 27 personnes que comptait le précédent comité de direction.



Parallèlement, UniCredit dit avoir l'intention de supprimer une couche de l'organigramme en ayant notamment recours à un nombre minimal de 'co-responsables' à la tête de ses différents métiers.



Le groupe souhaite, en complément, renforcer les prérogatives des directeurs généraux de chacune de ses branches nationales, tout en faisant de l'Italie une division séparée en raison de l'importance 'critique' du pays.



Enfin, UniCredit a prévu de créer une nouvelle division 'digitale' qui sera consacrée aux questions technologiques, à la numérisation et aux données.



Sera également créé, au sein du comité exécutif, un 'cabinet' autour du nouveau directeur général, Andrea Orcel, auquel seront confiés les enjeux dits 'stratégiques'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.