UNICREDIT : objectif de cours rehaussé chez Barclays

Le 22 janvier 2024 à 10:54 Partager

Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur UniCredit avec un objectif de cours rehaussé de 32,7 à 33,5 euros, dans une note sur les banques italiennes dans la perspective de leurs prochaines publications de résultats.



'Nous nous attendons à ce que les revenus d'intérêts nets du quatrième trimestre soient solides, que les prévisions de BPA pour 2024 soient maintenues et que les messages sur les rendements du capital soient optimistes', affirme le broker.



Barclays pense néanmoins que cela se reflète généralement dans les consensus et que les réactions des cours de bourse dépendront des mesures qui maintiendront la 'crédibilité' des BPA, Intesa Sanpaolo et Unicredit étant selon lui les mieux placés à cet égard.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.