UniCredit : pénalisé par une dégradation de broker

22/09/2020 | 12:04

UniCredit recule de près de 1% et s'inscrit ainsi à contre-courant de la tendance à Milan, pénalisé par des propos de Credit Suisse qui dégrade son opinion à 'neutre' avec un objectif de cours laissé à 9,5 euros, dans une note consacrée aux banques italiennes.



Le broker considère toujours UniCredit comme 'une banque bien gérée, avec un bilan solide et une gestion des coûts disciplinée', mais il ne voit qu'un potentiel à court terme relativement limité pour des relèvements d'estimations du consensus pour 2020 et 2021.



