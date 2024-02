(Alliance News) - Lundi, les marchés boursiers européens ont presque tous clôturé en dessous du pair, à l'exception de Piazza Affari, où le Mib a terminé la journée en hausse, porté par UniCredit et les valeurs bancaires.

En conséquence, le FTSE Mib a clôturé en hausse de 0,8 % à 30 952,79, le Mid-Cap a cédé 0,3 % à 45 082,06, le Small-Cap a baissé de 0,7 % à 27 476,91, et l'Italy Growth a progressé de 0,3 % à 8 275,16.

En Europe, le FTSE 100 de Londres, le CAC 40 de Paris et le DAX 40 de Francfort ont tous clôturé juste en dessous du pair.

"Le début de semaine a été décevant pour les marchés européens, les investisseurs continuant d'absorber les chiffres de l'emploi américain de vendredi dernier et les commentaires du président de la Fed, Jay Powell, qui a réitéré le message hawkish de la conférence de presse de la Fed de mercredi dernier. L'élan haussier a également été tempéré par un rapport sur les services ISM plus chaud que prévu, ce qui pourrait rendre la Réserve fédérale encore plus prudente lorsqu'il s'agit de réduire les taux, après que les prix payés aient bondi à leur plus haut niveau en 11 mois', commente Michael Hewson, analyste en chef des marchés chez CMC Markets.

"L'humeur en Europe n'a pas été aidée par de nouvelles preuves de la faiblesse de la demande dans le secteur des services, avec des chiffres PMI plus faibles en Allemagne et en France, tandis que les chiffres des importations et des exportations allemandes de décembre ont fortement ralenti, indiquant que la plus grande économie européenne est probablement en récession", a conclu l'analyste.

Sur la liste principale de Piazza Affari, UniCredit est restée la plus performante à l'ouverture - clôturant en hausse de 8,1 pour cent - après avoir communiqué ses résultats consolidés pour l'année au 31 décembre dans la matinée, l'année se terminant avec un bénéfice net de 8,6 milliards d'euros, en hausse de plus de 50 pour cent d'une année sur l'autre. Le groupe a clôturé l'année avec un ROTE de 16,6 %, contre 10,7 % l'année précédente. En 2023, le bénéfice net comptable atteindra le chiffre record de 9,5 milliards d'EUR, soit 3,0 milliards d'EUR de plus qu'en 2022.

La Banca Monte dei Paschi di Siena, en hausse de 3,8 %, et STMicroelectronics, en hausse de 2,5 %, ont suivi.

D'autres banques ont également tiré leur épingle du jeu, BPER Banca, Intesa Sanpaolo et Banca Mediolanum affichant des gains compris entre 2,5 % et 1,2 %.

Parmi les gains minoritaires, Leonardo a clôturé dans le vert de 1,6 % après avoir signé un protocole d'accord avec l'Autorité générale de l'industrie militaire de l'Arabie saoudite.

"Le protocole d'accord couvre de vastes domaines dans lesquels Leonardo a établi une expertise technologique, y compris l'espace, les hélicoptères, les capteurs et l'électronique, le combat aérien, l'intégration multi-domaine, les systèmes pilotés à distance, les technologies numériques, les services et les processus d'industrialisation", peut-on lire dans la note de presse.

Stellantis a clôturé en baisse de 0,8 %. Les rumeurs et indiscrétions sur l'opération avec Renault se sont succédées tout au long du week-end, jusqu'à ce matin où John Elkann, président de Stellantis, a tenté de démentir : "Il n'y a aucun projet à l'étude concernant les opérations de fusion de Stellantis avec d'autres constructeurs. L'entreprise se concentre sur l'exécution du plan stratégique "Dare forward" et sur la mise en œuvre en temps voulu des projets annoncés pour renforcer l'activité sur tous les marchés où elle est présente, y compris l'Italie".

Renault a en revanche fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de commenter de simples rumeurs, ce qui, selon de nombreux observateurs, serait une porte ouverte. Ainsi, non seulement les rumeurs se poursuivent, mais aussi les projections, qui partent évidemment de la structure de l'actionnariat.

Snam - en déficit de 1,3% - a fait savoir lundi qu'elle lancera, avec le soutien de la Confindustria, un test de marché sur la demande d'hydrogène en Italie à partir du 7 février et, en collaboration avec Eni, un recueil de manifestations d'intérêt non contraignantes pour le transport et le stockage du CO2 sur le site de Ravenne, dans le cadre du projet de capture et de stockage du carbone lancé ces derniers mois.

Telecom Italia et Tenaris sont en baisse, respectivement de 4,3% et 3,3%.

Sur le Mid-Cap, Maire Tecnimont - dans le rouge de 1,4% - a annoncé lundi avoir obtenu un FEED de MadoquaPower2X pour le développement d'une usine intégrée d'hydrogène et d'ammoniac vert dans la zone industrielle de Sines, au Portugal.

Arnoldo Mondadori Editore - en baisse de 0,9% - a annoncé jeudi que sa filiale Mondadori Libri Spa avait finalisé l'acquisition de 51% du capital social de Star Shop Distribuzione Srl, qui opère dans le segment des bandes dessinées et des gadgets et est particulièrement actif dans la distribution d'éditeurs tiers dans le canal des boutiques de bandes dessinées et dans la gestion de points de vente - directs et affiliés - dans le même segment.

Le prix, défini sur la base d'une valeur d'entreprise relative à 100 % de la société de 9 millions d'euros, est de 4,6 millions d'euros.

Credem, Saras et Intercos ont terminé sur le podium, avec des gains respectifs de 3,4%, 3,0% et 2,6%.

En Small-Cap, Safilo Group - en baisse de 1,1% - a annoncé vendredi qu'il avait signé un accord pour acquérir une participation minoritaire dans Spaarkly, un digital native spécialisé dans le développement de solutions innovantes de commerce électronique à travers la technologie de la réalité augmentée.

CY4Gate a clôturé en baisse de 8,9 % après avoir annoncé vendredi que son conseil d'administration avait examiné les chiffres préliminaires pour 2023, qui comprennent des commandes de 73 millions d'euros, en hausse de 22 % par rapport à 2022. Les revenus ont augmenté à 65,0 millions d'euros, en hausse de 20 % par rapport à 2022 et en ligne avec le résultat pro-forma de l'année 2022.

En tête, on trouve Italian Exhibition Group, en hausse de 4,6 %, et GPI, qui a gagné 3,5 %.

Geox - en hausse de 1,7% - a annoncé jeudi ses revenus consolidés préliminaires pour l'année 2023 de 719,6 millions d'euros, en baisse de 2,2% par rapport à l'année précédente, où ils étaient de 735,5 millions d'euros, en hausse de 0,3% à taux de change constants, principalement affectés par la performance négative du canal DOS - Directly Operated Stores - et seulement partiellement compensés par la performance positive du canal Multi-marques.

Parmi les PME, Jonix a clôturé en hausse de 1,7 %. Lundi, elle a indiqué qu'elle avait terminé l'année 2023 avec des revenus de 1,4 million d'euros, contre 4,4 millions d'euros l'année précédente.

Les revenus étrangers se sont élevés à 440 000 euros et à 31% du total, contre 2,5 millions d'euros en 2022, soit 58% du total. L'Italie a enregistré des recettes de 980 000 EUR, contre 1,9 million EUR en 2022.

C'est Franchetti qui a le mieux tiré son épingle du jeu avec une hausse de 12 %, portant le prix à 4,84 euros par action.

À New York, le Dow Jones a cédé 0,9 %, le S&P a baissé de 0,5 %, tout comme le Nasdaq.

Parmi les devises, l'euro s'échangeait à 1,0733 USD contre 1,0792 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre valait 1,2528 USD contre 1,2640 USD vendredi soir.

Le baril de Brent valait 77,38 dollars contre 77,30 dollars à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 021,59 USD l'once contre 2 034,71 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier de mardi s'ouvre à 00h30 CET avec les données du Japon sur la consommation des ménages et les salaires mensuels moyens, suivies à 0101 CET par les ventes au détail du Royaume-Uni.

A 0800 CET, les commandes d'usines allemandes seront publiées en Allemagne tandis qu'à 0930 CET, l'indice PMI de S&P Global sur le secteur de la construction italien, allemand, français et de la zone euro est attendu.

À 1000 CET, l'indice de confiance des entreprises et des consommateurs italiens est attendu tandis qu'au même moment, Eurostat publiera les attentes d'inflation des consommateurs de la zone euro.

À 1030 CET au Royaume-Uni, l'indice des directeurs d'achat dans le secteur de la construction est attendu tandis qu'à 1100 CET en Allemagne, des données sur les voitures immatriculées seront publiées et dans la zone euro, les ventes au détail.

Dans l'après-midi, les permis de construire sont attendus au Canada et à 1800 CET les immatriculations de voitures en Italie.

Sur la Piazza Affari, les résultats de certaines banques - Intesa Sanpaolo, FinecoBank et Banca Popolare di Sondrio - sont attendus, ainsi que ceux d'Anima Holding, Medica et Racing Force, entre autres.

Par Chiara Bruschi, journaliste senior d'Alliance News

