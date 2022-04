UniCredit reporte ses résultats du 1er trimestre pour mieux gérer son exposition transfrontalière à la Russie

UniCredit avait initialement prévu la publication de ses résultats du premier trimestre pour le 28 avril.

UniCredit fait partie des banques européennes les plus exposées au risque de dépréciation des actifs liés à la Russie, où elle dirige le 14e créancier du pays, AO UniCredit Bank. L'Union européenne et les États-Unis ont imposé des sanctions sévères à la Russie et aux riches Russes en guise de punition pour l'invasion de l'Ukraine le 24 février - ce que Moscou appelle une "opération militaire spéciale".

Elle a une exposition transfrontalière de 4,5 milliards d'euros aux clients russes, nette de garanties d'une valeur d'environ 1 milliard d'euros.

UniCredit a calculé qu'elle pourrait subir jusqu'à 7,4 milliards d'euros (8 milliards de dollars) de pertes dans le pire des cas, à savoir une radiation complète de ses activités russes, y compris son exposition transfrontalière et ses produits dérivés.

Les banques exposées aux emprunteurs russes cherchent des moyens de réduire les risques dans leurs bilans.

Le poids lourd italien rival, Intesa Sanpaolo, a déclaré vendredi qu'il avait cessé tout financement à des contreparties russes et biélorusses et tout investissement dans des instruments financiers russes et biélorusses, ajoutant qu'il analysait de près ses activités commerciales connexes.

Intesa avait précédemment déclaré que sa présence en Russie faisait l'objet d'un examen stratégique, tandis qu'UniCredit avait déclaré qu'elle évaluait une sortie potentielle du pays.

Plus tôt dans la journée de vendredi, les actionnaires d'UniCredit ont approuvé la politique de rémunération du groupe avec 74,6 % des voix, a déclaré la banque, malgré les inquiétudes soulevées par d'éminents conseillers en gouvernance concernant le paquet de rémunération du nouveau PDG Andrea Orcel.

(1 $ = 0,9197 euros)