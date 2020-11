UniCredit : vente d'un portefeuille de prêts à Illimity

11/11/2020 | 16:51

La banque italienne UniCredit a annoncé la vente d'un portefeuille de prêts non performants à son homologue Illimity.



Le portefeuille est constitué de crédits garantis qui ont été accordés à des petites et moyennes entreprises italiennes pour une valeur brute totale d'environ 153 millions d'euros, a déclaré le groupe.



L'impact de la cession a déjà été pris en compte dans les résultats du troisième trimestre, a ajouté UniCredit, précisant que l'opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie actuelle de réduction des expositions non performantes.



