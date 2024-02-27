* ÉMET DES OBLIGATIONS PRIVILÉGIÉES DE PREMIER RANG À TAUX FIXE POUR UN MONTANT DE 1,25 MILLIARD D'EUROS, AVEC UNE ÉCHÉANCE DE 10 ANS, À L'INTENTION DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS
* LE PROCESSUS DE CONSTITUTION D'UN LIVRE D'ORDRES A PERMIS DE RECUEILLIR UNE TRÈS FORTE DEMANDE DE PLUS DE 4,35 MILLIARDS D'EUROS.
* L'OBJECTIF INITIAL DE 170 POINTS DE BASE AU-DESSUS DU TAUX DE SWAP MOYEN À 10 ANS A ÉTÉ REVU À LA BAISSE ET FIXÉ À 125 POINTS DE BASE, CE QUI SE TRADUIT PAR UN COUPON FIXE DE 4,00 % PAYÉ ANNUELLEMENT.
* L'OBLIGATION A UN PRIX D'ÉMISSION/REPRISE DE 99,935 % Autres informations sur l'entreprise : (Gdansk Newsroom)