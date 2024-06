Genève (awp) - Le gestionnaire d'actifs genevois Unigestion a élu deux nouveaux administrateurs non-exécutifs, à savoir Jean-Pierre Mustier et Bernard Gault, a-t-il indiqué mercredi.

M. Mustier était, de 2016 à 2021, directeur général de la banque italienne Unicredit et, jusqu'en 2021 président de l'European Banking Federation. Il est actuellement membre du conseil d'administration de la banque allemande Aarel Bank et président de l'entreprise française Atos. M. Gault est lui, notamment, partenaire fondateur des sociétés financières Barville & Co et Perella Weinberg.

Le conseil d'administration, en plus de MM. Mustier et Gault, reste composé du président Bernard Sabrier, du vice-président Patrick Fenal ainsi que de l'ancien banquier d'UBS Alain Robert et de la professeure d'économie Beatrice Weder di Mauro.

