UNICYCIVE THERAPEUTICS, INC. : Roth MKM favorable sur le dossier

Unicycive Therapeutics, Inc. est une société de biotechnologie qui se consacre au développement de traitements pour certaines conditions médicales. La société se concentre sur l'identification de conditions médicales dans le cadre et en dehors des maladies rénales. Ses programmes de développement sont axés sur le développement de deux thérapies : Renazorb, pour le traitement de l'hyperphosphatémie chez les patients atteints de maladies rénales chroniques, et UNI 494, pour le traitement des lésions rénales aiguës (AKI). Renazorb a été initialement développé par Spectrum Pharmaceuticals, qui en a concédé la licence. L'UNI 494 a été initialement mis au point par Sphaera Pharmaceuticals, qui en a concédé la licence, respectivement.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale