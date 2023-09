(Alliance News) - Unidata Spa a annoncé mardi qu'elle a remporté le contrat pour la mise en œuvre et la gestion d'un système de comptage intelligent pour l'automatisation des processus de lecture et de gestion des compteurs pour Acqua Pubblica Sabina et la mise en œuvre d'un système de gestion des ressources en eau basé sur les données, y compris par le biais de l'Intelligence Artificielle.

Le projet a été attribué par le biais d'un financement de projet sous la forme d'un partenariat public-privé de la concession, qui sera gérée par la création d'une société à finalité spécifique détenue à 100 % par Unidata.

L'initiative, souligne la société, fait partie de la série de projets d'Unidata liés à l'Internet des objets, avec un accent particulier sur les solutions Water Smart Metering, pour le suivi correct de la consommation, l'élaboration des bilans hydriques, l'identification des fuites et la réduction des déchets.

La valeur totale du contrat, qui s'élève à plus de 9,5 millions d'euros, comprend la mise en place d'un réseau LoRaWan sur l'ensemble des communes gérées par Acqua Pubblica Sabina ; la mise en place de la station de télérelève comprenant UniOrchestra, la suite as a service d'Unidata pour la gestion et le contrôle des réseaux LoRaWan, et l'ensemble des plateformes applicatives dédiées à la surveillance du réseau ; la fourniture, pendant 13 ans après la mise en œuvre, de services de télérelève, de gestion du réseau et de contrôle de la maintenance, ainsi que de services avancés, basés sur des modèles neuronaux d'intelligence artificielle, pour le regroupement des services publics et la prédiction de la consommation.

Toutes les plateformes logicielles, modulables selon les modèles IaaS et PaaS, sont hébergées dans les centres de données d'Unidata, qui utilisent également les infrastructures de calcul à haute performance dédiées aux services d'intelligence artificielle.

L'utilisation de l'outil de financement de projets en partenariat public-privé est particulièrement importante. Elle a permis à Unidata de proposer à l'administration publique locale un projet innovant basé sur des technologies de dernière génération pour améliorer et faire évoluer la gestion des ressources en eau.

Cet instrument permettra également au gestionnaire de l'eau Acqua Pubblica Sabina de partager la propriété du réseau, devenant ainsi avec Unidata l'acteur numérique de son territoire, fournissant des services innovants aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens.

"Ce nouveau succès, déclare Patrizio Pisani, responsable de l'innovation et de la recherche chez Unidata, confirme non seulement notre position parmi les principaux acteurs du processus d'innovation en matière d'infrastructure numérique, mais aussi notre vision spécifique du secteur de l'eau en tant que moteur du marché. Nous avons été très heureux de trouver en Acqua Pubblica Sabina un opérateur qui partage avec nous la volonté d'investir en regardant vers l'avenir, de transformer les réseaux d'eau en infrastructures parmi les plus innovantes et technologiquement avancées pour gérer de manière optimale et durable une ressource vitale comme l'eau, qui, plus que d'autres, subit et subira globalement l'impact du changement climatique".

Unidata se négocie dans le rouge de 0,7 % à 43,70 euros par action.

