Unidata complète l'acquisition à 100% de TWT Group

(Alliance News) - Unidata Spa annonce ce mardi qu'elle a finalisé l'acquisition de la totalité du capital social de TWT Group, un acteur majeur dans le domaine des télécommunications et des services de connexion et de communication basé à Milan, auprès de Michela Colli et Marco Rodolfi.

Afin de réaliser cette acquisition, Unidata a signé un accord de financement avec un pool de banques prêteuses aux conditions du marché pour un montant total d'environ 40 millions d'euros.

Dans le cadre de l'acquisition, Michela Colli a souscrit, par le biais de sa filiale à 100 % Upperhand Srl, à la tranche d'augmentation de capital de 8 millions d'euros qui lui a été réservée par résolution du conseil d'administration d'Unidata le 20 février, atteignant ainsi une participation d'environ 6,2 % du capital social.

Dans le cadre de l'acquisition du groupe TWT, explique la société dans une note, Upperhand a pris des engagements de blocage d'une durée de six mois à la date d'aujourd'hui concernant la totalité des actions Unidata détenues ; des engagements similaires ont été pris par Colli en ce qui concerne la totalité des actions Upperhand.

Les organes sociaux du groupe TWT ont également été renouvelés aujourd'hui. Plus précisément, le nouveau conseil d'administration de TWT est composé de Renato Brunetti, président, Michela Colli et Roberto Giacometti.

Unidata, mardi, a clôturé dans le rouge de 0,5% à 42,20 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.