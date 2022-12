Unidata et Azimut fondent une jv pour créer un système de fibre optique

(Alliance News) - Unidata et le Fondo Infrastrutture per la Crescita ESG d'Azimut Libera Impresa SGR annoncent la signature d'accords contraignants pour la construction, par le biais d'une société à finalité spécifique (SPV) nommée Unitirreno Submarine Network S.p.A., d'un nouveau système de fibre optique sous-marin dans le

mer Tyrrhénienne d'environ 900 kilomètres qui reliera Mazara del Vallo à Gênes avec un point de jonction près de Rome-Fiumicino.

Unitirreno sera détenu à 96% par une HoldCo, elle-même détenue à 66,67% par le Fonds IPC et à 33,33% par Unidata, avec la possibilité pour cette dernière de détenir une participation majoritaire une fois la phase de construction achevée, et à 4% par un certain nombre de gestionnaires promoteurs de l'initiative ayant une expérience avérée dans le domaine.

de l'initiative avec une expérience avérée dans le secteur des télécommunications.

Unidata réalisera un investissement total estimé à environ 80 millions d'euros, financé par des fonds propres à hauteur de 36 millions d'euros. Concrètement, Unidata investira entre 12 et 18 millions d'euros, les quelque 44 millions d'euros restants provenant du système bancaire et de l'autofinancement généré par la transaction.

Unidata a terminé la séance de mardi dans le rouge de 1,0 % à 49,40 EUR par action.

Par Maurizio Carta, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2022 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.