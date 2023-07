Unidata SpA est une société de télécommunications basée en Italie. Elle offre des services de connectivité et d'Internet, au niveau local, aux entreprises, aux administrations publiques et aux particuliers. La société opère à travers trois segments : Fibre et réseau, Cloud et centre de données et Internet des objets (IoT). Fiber & Networking fournit à la fois des solutions câblées en fibre optique (Fiber to the Home ou FTTH) et sans fil, ainsi que des services de téléphonie Voix sur IP (VoIP). L'offre Cloud & Data Center comprend le logement, l'hébergement, la virtualisation, le stockage et différents types de services cloud. L'Internet des objets fournit et développe des solutions basées sur le nuage et axées sur la technologie de l'IdO.

Secteur Services intégrés de télécommunications