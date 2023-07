Unieuro SpA est un détaillant italien d'électronique grand public et d'appareils ménagers. La société opère dans quatre segments : Gris (télécommunications, informatique et photographie), Blanc (appareils électriques), Marron (TV et stockage multimédia) et Autres produits (consoles, jeux vidéo, DVD et Blu-ray), entre autres. Elle est présente localement, notamment par le biais de magasins directs et d'affiliés, en plus de sa plateforme numérique unieuro.it.

Secteur Détaillant ordinateurs et électroniques