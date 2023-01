Unieuro, chiffre d'affaires 9 mois 2022 en légère baisse ; prévisions 2023 confirmées

(Alliance News) - Unieuro Spa a annoncé jeudi qu'elle avait approuvé son rapport intermédiaire pour les neuf mois au 30 novembre 2022. Les revenus pour les neuf premiers mois de l'année s'élèvent à 2,10 milliards d'euros, contre 2,15 milliards d'euros pour la même période en 2021.

La baisse, explique l'entreprise, est due à une réduction de 100,1 millions d'euros dans la catégorie Brown. En 2021, les revenus de 420,9 millions d'euros dans cette catégorie avaient été influencés par des ventes exceptionnelles de téléviseurs et de décodeurs, induites par la migration des fréquences. L'écart avec 2022 - où les recettes de la catégorie s'élevaient à 320,8 millions d'euros - n'a été que partiellement compensé par la croissance des catégories Gris, Blanc et Services.

L'EBIT ajusté pour les neuf premiers mois s'est élevé à 19,9 millions d'euros, contre 56,5 millions d'euros pour la même période de l'année précédente. La forte baisse, explique l'entreprise, a été pénalisée par la diminution des ventes dans le segment brun et la hausse des coûts résultant d'une inflation élevée.

La trésorerie nette s'élève à 133,1 millions d'euros, en baisse par rapport aux 135,7 millions d'euros du début de l'année, après le versement de dividendes de 27,1 millions d'euros.

En ce qui concerne l'avenir, la société a confirmé ses prévisions de revenus à environ 2,9 milliards d'euros, l'EBIT ajusté devant se situer dans la partie inférieure de la fourchette de 35 à 40 millions d'euros annoncée précédemment ; l'estimation de la trésorerie nette de fin d'année est restée inchangée.

Unieuro a également annoncé la nomination de Marco Deotto au poste de directeur financier, à compter du 20 février 2023. Dans son nouveau rôle, le top manager rapportera directement au CEO Giancarlo Nicosanti Monterastelli. Il assumera la responsabilité et la coordination du secteur financier d'Unieuro, y compris l'administration et le contrôle, les finances, les relations avec les investisseurs, la durabilité et les fusions et acquisitions.

Jeudi, Unieuro a clôturé dans le vert de 0,4 pour cent à 12,44 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.