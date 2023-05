Unieuro clôture l'exercice avec des chiffres en baisse ; proposition de dividende

(Alliance News) - Le conseil d'administration d'Unieuro Spa a examiné et approuvé mardi soir les comptes consolidés au 28 février 2023, qui se clôturent par un bénéfice net ajusté de 19,3 millions d'euros, contre 53,9 millions d'euros pour l'exercice 2021-2022.

Le bénéfice consolidé, quant à lui, s'élève à 10,2 millions d'euros contre 44,6 millions d'euros pour l'exercice précédent. Le conseil d'administration a proposé un dividende de 0,49 EUR par action, contre 1,35 EUR pour l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 2,88 milliards d'euros, en baisse de 2,2 % par rapport à l'exercice 2021/22, "surpassant les performances de ses pairs sur un marché de l'électronique grand public qui, après avoir atteint des niveaux record, est en baisse de 3,5 %", a écrit la société dans la note publiée.

Au cours de l'exercice se terminant le 28 février 2023, toutes les catégories de produits ont augmenté, à l'exception de la catégorie Brown, qui avait généré des ventes extraordinaires au cours de l'année précédente en raison de l'arrêt des fréquences de télévision mentionné ci-dessus.

L'EBIT ajusté s'est élevé à 34,8 millions d'euros, contre 72,1 millions d'euros pour l'exercice 2021/22, "principalement en raison de la réduction des volumes de vente et des effets de la crise géopolitique mondiale, avec les augmentations conséquentes enregistrées dans les coûts énergétiques et logistiques, les loyers des magasins et les dépenses connexes", lit-on dans la note publiée.

Au 28 février 2023, Unieuro présente une trésorerie nette de 124,4 millions d'euros, " nette du dividende versé en juin 2022 de 27,1 millions d'euros, contre 135,7 millions d'euros au 28 février 2022 ", explique la société.

Pour l'avenir, la société prévoit un chiffre d'affaires d'environ 2,9 milliards d'euros, avec une fourchette comprise entre 3,2 milliards d'euros et 3,4 milliards d'euros pour l'exercice 2027/28.

La société s'attend également à ce que l'EBIT ajusté passe de 35-38 millions d'euros pour l'exercice 2023/24 à 55-65 millions d'euros pour la dernière année du plan, avec un pourcentage de croissance annuel moyen à deux chiffres.

Unieuro a clôturé la session de mardi dans le vert de 0,5 pour cent à 11,10 EUR par action.

