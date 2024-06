Le président commence par faire part de quelques observations résultant de discussions récentes avec Alychlo NV, le principal actionnaire de la société. Ensuite, M. Phillipe De Backer, administrateur indépendant et président du comité d'audit, fait une déclaration. Dans sa déclaration, M. De Backer clarifie la position du conseil d'administration sur les propositions de nomination et de révocation des administrateurs de la société par Alychlo NV. Cette position est conforme aux recommandations antérieures du conseil d'administration du 30 avril 2024, disponibles à l'adresse https://investors.unifiedpostgroup.com/stock-information/shareholder-meeting?a6a709db_year%5Bvalue%5D=2024

propose de nommer Mme Hilde Debontridder et Mme Anke Haesendonck en tant que scrutateurs (les scrutateurs), ce qui est approuvé par les actionnaires. Le président, le secrétaire et les scrutateurs constituent ensemble le bureau de l'AG.

Le Président indique que les membres suivants du Conseil d'administration sont présents :

AS Partners BV, représentée en permanence par Stefan Yee ;

Sofias BV, représentée en permanence par Hans Leybaert ;

Risus Sports BV, représentée en permanence par Katrien Meire ;

SophArth BV, représentée en permanence par Philippe De Backer ;

FPIM - SFPI NV, représentée en permanence par Leon Cappaert ;

Marie-Ange Marx ;

Marx ; Fovea BV, représentée en permanence par Katya Degrieck.

CONVOCATION

La convocation initiale à la présente AG a été publiée conformément aux articles 7:128 et 7:129 du Code belge des sociétés et des associations trente jours à l'avance au moyen de :

une annonce dans le Moniteur belge datée du 19 avril 2024 ;

une annonce dans le journal national De Tijd/L'Echo du 19 avril 2024 ;

une annonce sur le site web de la société en date du 19 avril 2024.

Des copies des publications initiales sont remises au bureau et paraphées par les membres du bureau.

Elles seront conservées dans les archives de la Société.

Les détenteurs d'actions nominatives, les détenteurs de droits de souscription et le commissaire aux comptes ont été convoqués. Les administrateurs ont renoncé à tous les délais et exigences de notification concernant l'AG, ainsi qu'au droit de recevoir les rapports et documents susmentionnés, conformément aux articles 7:128 et 7:132 du Code belge des sociétés et des associations et aux articles qui s'y réfèrent.

En outre, à partir du 19 avril 2024, la documentation suivante a été mise à la disposition du public et des détenteurs de titres émis par la société sur le site web de la société (www.unifiedpost.com) :

un formulaire de procuration permettant aux détenteurs d'actions émises par la société de se faire représenter à l'AG par un mandataire ; et

les documents à soumettre à l'AG tels que mentionnés dans l'ordre du jour initial.

Le 26 avril 2024, la Société a reçu, conformément à l'article 7 : 130 du Code belge des sociétés et des associations, une demande de l'un de ses actionnaires, Alychlo NV, détenant (sur la base des certificats envoyés à la Société, à savoir un certificat d'inscription dans le registre des actionnaires nominatifs de la Société et un certificat établi par les teneurs de comptes agréés, attestant que le nombre correspondant d'actions dématérialisées a été enregistré à son nom) 17,02 % du capital social de la Société, d'ajouter des points supplémentaires et des projets de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 21 mai 2024 (l'assemblée générale) publié le 19 avril 2024.

Les points supplémentaires et les propositions de résolutions ont été ajoutés à l'ordre du jour en tant que nouveaux points 5 et 6. La recommandation du conseil d'administration sur l'avis du comité de nomination et de rémunération concernant ces projets de résolutions supplémentaires est disponible sur le site web de la société. Conformément à l'article 7:130 du Code belge des sociétés et des associations, la Société a publié un ordre du jour révisé au moyen de :

