Le conseil d'administration d'Unifinz Capital India Limited, lors de sa réunion du 5 août 2023, a approuvé la nomination de M. Rishi Kapoor en tant qu'" administrateur supplémentaire dans la catégorie des administrateurs non exécutifs et indépendants " de la société, avec effet au 5 août 2023. Professionnel chevronné des technologies et de l'industrie BFSI, il a plus de 25 ans d'expérience dans des entreprises Fortune 100 du secteur de l'assurance, de la banque et des services financiers aux États-Unis, en Europe et sur les marchés de l'APAC.

Il a été associé à IBM, NIIT, HCL, Eicore, Max Bupa, Citi Group et Satyam où il a assumé diverses fonctions de direction en tant que PDG, partenaire client, consultant mondial et chef d'entreprise de grands P&L et de livraison mondiale. Il est titulaire d'un diplôme d'études supérieures en gestion d'entreprise de l'IMT Ghaziabad et d'une maîtrise en informatique de l'université de l'Illinois à Urbana Champaign, aux États-Unis.