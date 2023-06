UniFirst Corporation : JPMorgan Chase toujours négatif

UniFirst Corporation fournit des uniformes de travail et des vêtements de protection pour le travail aux États-Unis. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Location et nettoyage aux États-Unis et au Canada, Fabrication (MFG), Location et nettoyage de vêtements spécialisés (Specialty Garments), Premiers soins et Siège social. Le secteur Location et nettoyage aux États-Unis et au Canada achète, loue, nettoie, livre et vend des uniformes, des vêtements de protection et des articles non vestimentaires aux États-Unis et au Canada. Le segment MFG conçoit et fabrique des uniformes et des articles non vestimentaires principalement dans le but de fournir ces biens au segment Location et nettoyage aux États-Unis et au Canada. Le secteur des vêtements spéciaux achète, loue, nettoie, livre et vend des vêtements spéciaux et des articles non vestimentaires principalement destinés aux applications nucléaires et aux salles blanches, et fournit des services de nettoyage de salles blanches dans un nombre limité de sites clients. Le segment First Aid vend des services d'armoires de premiers secours et d'autres fournitures de sécurité.