Unilever Caribbean Limited vend des produits d'entretien ménager, des produits d'hygiène personnelle et des produits alimentaires. La société opère dans trois secteurs : Soins à domicile, Beauté et soins personnels et Alimentation et rafraîchissement. Le segment des soins à domicile est engagé dans la vente d'une gamme de détergents à lessive et d'autres produits ménagers. Il est également impliqué dans la vente de produits de nettoyage et d'entretien des tissus ainsi que de produits de lavage de la vaisselle et d'une gamme de produits d'entretien ménager généraux. Il s'agit également d'assouplissants, de liquides vaisselle et de nettoyants à usage général, et comprend des marques telles que Breeze, Radiante, Comfort, Quix et Cif. Le segment des produits de beauté et des soins personnels vend une gamme de produits de nettoyage de la peau (savon, douche), de soins capillaires (shampoing, après-shampoing), de soins de la peau (hydratants pour le visage, les mains et le corps) et de déodorants. Il comprend également des produits de nettoyage de la peau, de soins capillaires, de soins de la peau et des déodorants. Le segment des produits alimentaires et des rafraîchissements comprend principalement les glaces et les vinaigrettes.

