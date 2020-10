Unilever : Goldman Sachs confirme son conseil

22/10/2020 | 11:56

Le groupe a annoncé une croissance organique des ventes de 4,4% au troisième trimestre, au-dessus du consensus de 1,3 %. Le volume a augmenté de 3,9 %, tandis que les prix ont progressé de 0,5 %.



Goldman Sachs souligne que la croissance du marché européen a atteint 5,3 %, ce qui représente une amélioration séquentielle par rapport aux ventes du deuxième trimestre, qui ont chuté de -1,9%.



' Tous les groupes de produits et toutes les régions ont connu une accélération au cours du trimestre. Cette amélioration est due à l'activité Alimentation et rafraîchissements qui a augmenté de 3,7% ' indique le bureau d'analyses.



Goldman Sachs confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 61 E (5 520 pence).



