Unilever : risque fiscal limité, Oddo reste à l'achat

12/10/2020 | 10:31

Le groupe Unilever conduit actuellement un projet d'unification, consistant à domicilier Unilever NV et Unilever PLC au Royaume-Uni.

Ce faisant, il s'expose potentiellement à une loi néerlandaise, actuellement en projet, visant à sanctionner fiscalement les groupes qui quittent les Pays-Bas en récupérant les avantages fiscaux dont ils avaient bénéficié. Le risque de sanction, bien réel, a été évalué à 11 milliards d'euros par Unilever.



Cependant, ' il est suffisamment limité pour qu'Unilever maintienne ce projet d'unification légale du groupe ', estime Oddo.

Unilever pourrait d'ailleurs arguer que le transfert de domiciliation a eu lieu avant le Brexit (qui ne sera effectif qu'au 1er janvier 2021) et qu'il est conforme au traité de Maastricht qui assure la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux.



Dans ce contexte, Oddo maintient sa recommandation d'achat sur le titre, avec un objectif de cours de 58 euros.





