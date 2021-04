La valeur du jour en Europe UNILEVER: une performance meilleure qu'espéré portée par la Chine

Unilever progresse de plus de 3% à la Bourse de Londres, à 4 204,25 pence, après avoir publié une croissance trimestrielle plus importante que prévu. Les ventes en organique du géant des produits de grande consommation ont en effet progressé de 5,7% au premier trimestre 2021, alors que le marché misait sur +3,9%, selon un consensus fourni par le groupe. Elles ont été portées par la performance des marchés émergents (+9,4%), notamment une croissance à deux chiffres en Chine, qui a bénéficié d'un effet de base favorable en raison du confinement strict d'il y a un an.



Les marchés développés ont connu une croissance plus modeste, de 0,8%, en raison du repli en Europe du fait des restrictions sanitaires, qui modifient les comportements des consommateurs et perturbent les canaux de distribution. Ceci a compensé la croissance moyenne à un chiffre observée en Amérique du Nord. Malgré tout, la forte demande pour les aliments à domicile s'est maintenue en Occident, bien que la demande pour la plupart des catégories de produits de beauté et de soins personnels soit restée modérée.



Le commerce électronique a continué à enregistrer de bonnes performances, avec une croissance sous-jacente des ventes de 66%, et représente désormais 11% du chiffre d'affaires.



" Nous pilotons l'évolution de notre portefeuille, avec une forte croissance de la Beauté de Prestige et de la Nutrition Fonctionnelle, a commenté Alon Jope, le directeur général d'Unilever. La séparation opérationnelle de notre activité Thé est en bonne voie. Nous progressons également dans la création d'une nouvelle unité, Elida Beauty, comprenant un certain nombre de nos petites marques de beauté et de soins personnels".



Le géant anglo-néerlandais s'est également dit convaincu de pouvoir atteindre une croissance organique des ventes de 3% à 5% en 2021, ainsi qu'une légère augmentation de la marge d'exploitation sous-jacente pour l'ensemble de l'année, et il prévoit un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 3 milliards d'euros à partir de mai.



Enfin, Unilever versera un dividende trimestriel de 42,68 centimes d'euros par action.