UNILEVER : finalise son unification sous une seule entité de droit britannique

Unilever a annoncé l'achèvement de l'unification de la structure juridique de son groupe sous une seule société mère, Unilever PLC. À partir d'aujourd'hui, Unilever négocie avec une seule capitalisation boursière, une seule catégorie d'actions et un seul pool mondial de liquidités, tout en maintenant la cotation du groupe sur les bourses d'Amsterdam, de Londres et de New York. Cette unification n'entraînera aucune modification des opérations, des sites, des activités ou des niveaux d'effectifs aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni, précise le groupe.



Unilever NV a cessé d'exister hier, le 29 novembre 2020. De ce fait, il n'y a et n'y aura plus d'opérations sur les titres d'Unilever NV (y compris sur les actions d'Unilever NV sur Euronext à Amsterdam) depuis cette date.



Les nouvelles actions d'Unilever PLC seront admises au segment Premium Listing de la liste officielle de la Financial Conduct Authority ("FCA") du Royaume-Uni et à la négociation sur le marché principal de la Bourse de Londres pour les titres cotés avec le ticker "ULVR" ce matin.



Les actions d'Unilever PLC seront également admises à la cote et à la négociation sur Euronext à Amsterdam, un marché réglementé d'Euronext Amsterdam N.V., sous le ticker "UNA" ce matin. Il est prévu que les ADS d'Unilever PLC soient admis à la négociation à la Bourse de New York cet après-midi.