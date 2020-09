Unilever : initiative pour réduire l'empreinte carbone

02/09/2020 | 10:11

Unilever annonce son intention d'éliminer le carbone venant des sources fossiles dans ses produits de nettoyage et de blanchisserie à horizon 2030, en le remplaçant par du carbone de sources renouvelables ou recyclées.



'Cette action est destinée à transformer la durabilité de marques globales de nettoyage et de blanchisserie telles qu'Omo (Persil), Sunlight, Cif et Domestos', explique le géant anglo-néerlandais des produits d'hygiène-entretien et agroalimentaires.



Unilever indique que cette initiative, la première de cette taille, constitue une 'étape critique de son engagement à des émissions nettes zéro' de ses produits d'ici 2039. A elle seule, elle réduirait de jusqu'à 20% l'empreinte carbone de ses formulations de produits.



