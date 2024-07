(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres s'apprête à démarrer en demi-teinte ce mardi, bien que les actions à New York aient terminé en hausse, avec des actions technologiques qui brillent avant une nouvelle série de résultats.

Alphabet, propriétaire de Google, et Tesla, constructeur de voitures électriques, ont publié leurs résultats après la cloche de clôture à New York mardi.

"Leurs résultats ou la réaction à leurs résultats pourraient faire tourner le vent dans un sens ou dans l'autre. Bien que le cours de son action ait presque doublé entre avril et juillet, Tesla voit l'appétit pour ses voitures et sa part de marché sous pression, et le bénéfice d'exploitation de l'entreprise devrait se contracter au deuxième trimestre pour le sixième trimestre consécutif.

"Ce qui maintient l'optimisme pour Tesla, c'est le projet de robotaxi. Mais le robotaxi coûtera à l'entreprise avant de pouvoir générer des bénéfices", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

"Pour ce qui est de Google, les investisseurs surveilleront de près les revenus de l'informatique dématérialisée et se demanderont si les dépenses en matière d'intelligence artificielle font une différence pour les revenus publicitaires.

Les développements politiques aux États-Unis sont également au centre de l'attention, Kamala Harris se rapprochant de la nomination présidentielle démocrate, après que Joe Biden a retiré sa candidature à la réélection au cours du week-end.

Au Royaume-Uni, Compass a revu ses prévisions à la hausse, tandis que Beazley a annoncé qu'elle ne changeait pas ses perspectives, car elle n'a pas été touchée par le problème informatique mondial de vendredi.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en baisse de 0,4 % à 8 163,78

----------

Hang Seng : en baisse de 0,8 % à 17 496,18

Nikkei 225 : stable à 39 594,39

S&P/ASX 200 : en hausse de 0,5 % à 7 971,10

----------

DJIA : clôture en hausse de 127,91 points, 0,3%, à 40 415,44

S&P 500 : clôture en hausse de 1,1% à 5 564,41

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 1,6% à 18 007,57

----------

EUR : en hausse à 1,0885 USD (1,0881 USD)

GBP : en hausse à 1,2921 USD (1,2913 USD)

USD : baisse à 156,51 JPY (156,88 JPY)

OR : baisse à 2 389,54 USD l'once (2 397,10 USD)

(Brent) : en hausse à 82,41 USD le baril (82,15 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les événements économiques clés de mardi sont encore à venir :

15:00 BST indice flash de confiance des consommateurs de la zone euro

----------

La vice-présidente américaine Kamala Harris semble prête à décrocher l'investiture de son parti pour la présidentielle après avoir reçu le soutien de plus d'un nombre suffisant de délégués démocrates lundi, alors qu'elle a lancé une campagne foudroyante contre Donald Trump. Le processus officiel d'investiture d'un candidat à la présidence des États-Unis a lieu lorsque les délégués de tous les États-Unis se réunissent pour désigner officiellement le candidat choisi par les électeurs lors des primaires. Mais lorsque le président Joe Biden s'est retiré de la course dimanche, le sort de ces délégués, qui devaient voter pour lui, a été remis en question. Grâce au soutien d'une série de poids lourds du parti démocrate, dont M. Biden lui-même, et aux dons massifs des électeurs, Mme Harris s'est rapidement imposée comme l'héritière présomptive du parti démocrate, et les délégués ont commencé à s'aligner pour promettre leur soutien.

"Ce soir, je suis fière d'avoir obtenu le large soutien nécessaire pour devenir la candidate de notre parti", a écrit Mme Harris dans un communiqué, après que les médias américains eurent rapporté qu'elle avait dépassé le nombre de délégués nécessaires - 1 976 sur près de 4 000 - pour s'assurer de manière décisive l'investiture du parti démocrate pour la présidentielle lors du vote qui aura lieu dans les prochaines semaines. Tôt dans la journée de mardi, Reuters a rapporté que sa majorité était passée à 2 214 délégués, bien au-delà de la majorité simple.

----------

Le parti conservateur d'opposition britannique désignera un nouveau chef le 2 novembre pour remplacer Rishi Sunak. Le comité 1922 des députés d'arrière-ban a approuvé les règles et le calendrier de la course à la direction. Les nominations débuteront mercredi soir et se termineront dans l'après-midi du 29 juillet. Chaque candidat aura besoin d'un auteur, d'un soutien et de huit nominations pour se qualifier. Le parti parlementaire réduira ensuite le nombre de candidats à quatre, qui présenteront leurs arguments lors de la conférence du parti conservateur, qui se tiendra du 29 septembre au 2 octobre. Les deux derniers candidats, choisis par le parti parlementaire, seront ensuite soumis au vote des membres du parti conservateur lors d'un scrutin en ligne qui se terminera le 31 octobre. Après les élections générales qui ont vu les conservateurs réduits à 121 députés, le parti est confronté à une bataille pour contrer la menace de Reform UK sur sa droite et la perte de terres traditionnelles conservatrices au profit des libéraux-démocrates. Parmi les candidats potentiels à la direction du parti figurent l'ancien ministre du travail et des pensions Mel Stride, les anciens ministres de l'intérieur Suella Braverman et Priti Patel, le ministre de l'intérieur fictif James Cleverly, le ministre de la sécurité fictif Tom Tugendhat, le ministre des communautés fictif Kemi Badenoch et l'ancien ministre de l'immigration Robert Jenrick.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

TD Cowen commence à noter Unilever avec 'buy' - objectif de prix 5,200 pence

----------

HSBC relève Rio Tinto à "acheter" - objectif de cours de 5 750 pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

Le groupe de restauration collective Compass Group a déclaré que "les tendances du secteur restent fortes" en annonçant une augmentation de son chiffre d'affaires et en revoyant à la hausse ses prévisions de croissance. Au cours du troisième trimestre clos le 30 juin, le chiffre d'affaires organique a augmenté de 10 %. "Comme prévu, la croissance nette des nouveaux contrats s'est accélérée au troisième trimestre, tandis que les prix ont été modérés en fonction de l'inflation. Les volumes ont continué à bénéficier de la qualité de notre offre et de l'écart de valeur par rapport à la grande distribution", a déclaré Compass. En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires organique a augmenté de 9,9 %, tandis qu'en Europe, il a augmenté de 12 %. Dans le segment du reste du monde, le chiffre d'affaires organique a augmenté de 8,5 %. Compass a ajouté : "Nous sommes satisfaits de nos performances au troisième trimestre. Le groupe a enregistré une bonne croissance dans toutes les régions et a bénéficié d'une amélioration des affaires nouvelles nettes, conformément à nos attentes. Pour l'ensemble de l'année, nous prévoyons désormais une croissance du bénéfice d'exploitation sous-jacent supérieure à 15 % à taux de change constant et une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure à 10 %." La société prévoyait auparavant une croissance du bénéfice d'exploitation sous-jacent "proche de 15 %" et une augmentation du chiffre d'affaires organique "proche de 10 %".

----------

Beazley a déclaré que ses prévisions n'avaient pas changé, l'assureur ayant informé le marché à la suite d'une panne informatique qui a affecté des millions d'appareils dans le monde entier. "Compte tenu de la nature sans précédent de cet événement et de la position de Beazley en tant que cyber-assureur de premier plan, la société a choisi de fournir une mise à jour de sa position par rapport à la panne. Sur la base de ce qui est connu à ce stade, l'événement ne modifiera pas les prévisions actuelles de ratio combiné non actualisé de moins de 80 pour l'ensemble de l'année", a déclaré la société. La société fera le point sur ses performances du premier semestre le 8 août.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

SThree prévoit des résultats annuels conformes aux attentes du marché, bien qu'il ait averti que les conditions du secteur "sont restées difficiles plus longtemps que prévu". Le recruteur, spécialisé dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, a déclaré que son chiffre d'affaires avait baissé de 7,5 % au cours du semestre clos le 31 mai, passant de 825,2 millions de livres sterling à 763,4 millions de livres sterling. Toutefois, le bénéfice avant impôt a augmenté de 1,3 %, passant de 38,5 millions de livres sterling à 39 millions de livres sterling. Son résultat net a été favorisé par "une baisse de l'effectif moyen pour le semestre, un contrôle rigoureux des coûts et l'avantage d'un revenu d'intérêt plus élevé". SThree a légèrement augmenté son dividende intérimaire de 5,0 pence à 5,1 pence. Le directeur général Timo Lehne a déclaré : "Compte tenu des défis auxquels est confronté l'ensemble du secteur, notre résistance au cours des six premiers mois de l'année financière a été satisfaisante. D'importantes prolongations de contrats ont continué à soutenir la performance en dépit d'une activité nouvelle en demi-teinte. Notre modèle d'entreprise unique, axé sur les compétences STEM spécialisées et les solutions de talents flexibles, continue à alimenter notre performance, soutenue par les mégatendances mondiales qui stimulent la demande à long terme pour les compétences que nous plaçons." SThree prévoit un bénéfice annuel conforme au consensus de 69,2 millions de livres sterling. Toutefois, elle a ajouté que "les conditions du marché sont restées difficiles plus longtemps que prévu".

----------

Le fournisseur de services de gestion des installations Mitie a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté au cours du premier trimestre, stimulé par des acquisitions ainsi que par des travaux et des prix. Le chiffre d'affaires du trimestre clos le 30 juin a augmenté de 11 % pour atteindre 1,16 milliard de livres sterling, contre 1,05 milliard de livres sterling l'année précédente. "La bonne dynamique commerciale de l'année dernière s'est poursuivie au premier trimestre de l'exercice 25, avec une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires de notre activité Projets, y compris le bénéfice des acquisitions de l'année précédente. Le nombre de contrats remportés et renouvelés est également resté élevé, après un dernier trimestre record au cours de l'exercice 24, ce qui renforce la force de notre technologie leader sur le marché et de nos capacités riches en données", a déclaré Phil Bentley, PDG de la société. "Nous avons bien démarré notre nouveau programme d'initiatives d'amélioration des marges qui augmentera la marge d'exploitation à moyen terme, et nous restons sur la bonne voie pour atteindre nos prévisions de croissance à un chiffre du chiffre d'affaires pour l'année".

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Fuller, Smith & Turner a déclaré que la pression inflationniste s'atténuait et que ses marges "se redressaient". La société de pubs a déclaré que les ventes à périmètre constant ont augmenté de 5,3 % au cours des 16 semaines se terminant le 20 juillet. Il s'agit des 16 premières semaines de son exercice financier. Fuller's a déclaré que la dynamique commerciale s'est poursuivie, "les pressions inflationnistes s'atténuant, nos marges se rétablissent". Le directeur général, Simon Emeny, a déclaré : "Je suis ravi de voir nos ventes augmenter : "Je suis ravi de constater que la croissance de nos ventes se poursuit, en particulier dans le contexte d'une baisse de l'inflation, ce qui nous aidera à accroître nos marges et nos bénéfices, ainsi que notre chiffre d'affaires. Vous pouvez ressentir la positivité dans toute l'entreprise, avec les membres de notre équipe qui travaillent énergiquement à la poursuite de notre succès. Nous avons connu un début d'exercice solide et nous nous réjouissons des opportunités que l'avenir nous réserve. Un nouveau gouvernement britannique est en place et j'invite Sir Keir Starmer à respecter son engagement de réviser notre système archaïque de taux d'imposition des entreprises. Le parti travailliste a pour objectif clairement affiché de faire croître l'économie et le secteur de l'hôtellerie et de la restauration peut être un excellent moteur pour contribuer à cette croissance".

----------

Arbuthnot Banking Group a prédit que la baisse des taux d'intérêt continuerait à peser sur les bénéfices à "court terme". La société, qui est le holding de la banque privée, de la banque commerciale et du prestataire de services de gestion de patrimoine Arbuthnot Latham, prévoit de réaliser un bénéfice avant impôts de 20,8 millions de livres sterling pour les six mois se terminant le 30 juin. Cela représenterait une baisse de 21 % par rapport aux 26,4 millions de livres sterling de l'année précédente. Arbuthnot a déclaré que ce résultat était "attendu, étant donné que les dépôts à taux fixe existants ont continué à être réévalués à la hausse lors de leur renouvellement". Les fonds gérés et administrés s'élevaient à 1,96 milliard de livres sterling au 30 juin, soit une augmentation de 15 % par rapport aux 1,71 milliard de livres sterling enregistrés en décembre. Henry Angest, président-directeur général, a déclaré : "Le groupe a bien progressé au cours de l'année écoulée : "Le groupe a bien progressé au cours du premier semestre de l'année, dégageant à nouveau des bénéfices importants dans un environnement de taux d'intérêt en constante évolution. L'évolution du bilan et la croissance réalisée au cours de la période démontrent le succès continu de notre plan stratégique 'future state 2', qui met l'accent sur la diversification du portefeuille de prêts tout en continuant à améliorer notre proposition de valeur aux clients. Même si la baisse attendue des taux d'intérêt au second semestre aura un impact à court terme sur la croissance des bénéfices, le groupe est bien positionné pour tirer parti des opportunités de marché que nous anticipons à court, moyen et long terme".

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

