Exclusif - P&G doit faire face à une remise en question de la chaîne d'approvisionnement de Charmin et Bounty.

P&G s'efforcera de ne plus acheter de pâte à papier, un ingrédient clé de son papier toilette Charmin le plus vendu, dans certaines forêts du Canada et de développer un plan pour réduire les achats de la matière première dans d'autres régions boisées, selon un accord que la société de produits de consommation a conclu avec un investisseur le mois dernier.

P&G fait l'objet d'un examen minutieux de la part d'organisations environnementales à but non lucratif et de certains investisseurs, en partie parce qu'elle est en retard par rapport à ses pairs cotés en bourse en ce qui concerne l'utilisation de papier et de fibres recyclés dans les produits ménagers de base comme le papier toilette. P&G ne s'est pas engagée à réduire ses achats de pâte à papier, qui est récoltée à partir d'arbres exploités. Les groupes de défense de l'environnement affirment que la récolte de la pâte à papier fait payer un lourd tribut à l'environnement.

La pâte de bois permet aux essuie-tout Charmin et Bounty de P&G d'être doux au toucher et plus absorbants, et la société affirme que les consommateurs les préfèrent. P&G affirme que ses concurrents qui fabriquent du papier toilette haut de gamme utilisent tous exclusivement de la pâte de bois vierge également.

Mais son rival Kimberly Clark Corp, qui fabrique le papier toilette Cottonelle, a promis de réduire sa dépendance à l'égard des fibres forestières naturelles, qui comprennent la pâte à papier. Elle fabrique également un papier toilette Scott composé à 100 % de matériaux recyclés.

Unilever Plc vend une marque Seventh Generation de papier toilette, d'essuie-tout et de mouchoirs en papier 100 % recyclés.

L'accord de P&G avec l'investisseur Green Century Capital Management Inc a été déposé le 18 juillet auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes.

P&G a également mis à jour la section de son site Web consacrée aux pratiques forestières fin juillet pour y inclure la majeure partie de l'accord. Dans cette mise à jour, P&G a déclaré qu'elle avait créé et testait deux nouveaux produits Charmin, l'un fabriqué avec des fibres végétales et l'autre avec du bambou.

LA TÊTE DANS LE SABLE

P&G et certains de ses investisseurs et organismes à but non lucratif sont profondément divisés sur l'impact environnemental de la dépendance exclusive de l'entreprise à la pâte à papier vierge.

P&G, qui possédait sa propre activité de pâte à papier et de bois jusqu'au début des années 1990, affirme que toute sa pâte provient de forêts et de plantations d'arbres gérées de manière durable, ce qui limite les effets négatifs sur l'environnement.

Elle cite des experts en climatologie qui affirment que ces forêts retirent de l'atmosphère plus de gaz à effet de serre qui réchauffent le climat qu'elles n'en émettent, depuis le moment où elles sont cultivées jusqu'à celui où elles sont récoltées.

La chaîne d'approvisionnement en pâte à papier commence à générer des gaz à effet de serre une fois que les arbres sont chargés sur les camions et transformés, a déclaré Tonia Elrod, porte-parole des marques de soins familiaux de P&G, qui comprend ses produits en papier, et des initiatives d'approvisionnement responsable.

Les organisations environnementales à but non lucratif affirment toutefois que certaines forêts dans lesquelles P&G s'approvisionne en pâte à papier sont finalement dégradées et que l'entreprise sous-estime probablement son impact sur l'environnement. Ils affirment que l'argument des entreprises selon lequel la plantation d'un arbre ou deux compense le préjudice d'un autre abattu ignore l'impact plus important de l'abattage des vieilles forêts.

"P&G a enfoui sa tête dans le sable depuis longtemps", a déclaré Jennifer Skene, responsable des politiques au Natural Resources Defense Council. "Ils traitent la forêt comme si elle était remplaçable".

Nicole Rycroft, directrice générale de Canopy, un consultant en chaîne d'approvisionnement de Vancouver, a déclaré qu'il peut falloir de 60 à 150 ans ou plus pour revenir à un bilan carbone neutre après l'exploitation d'une forêt de longue date.

De nouvelles directives sur l'utilisation des terres sont en cours d'élaboration pour combler ces lacunes et proposer une meilleure comptabilisation du carbone. Des efforts sont également en cours pour aider les entreprises à fixer des objectifs de réduction des émissions liées à l'utilisation des terres. P&G participe à ces deux initiatives.

L'entreprise affirme que la pâte à papier qu'elle achète est entièrement certifiée pour garantir l'absence de déforestation.

UNE PETITE PARTIE

Les nouveaux efforts de P&G sont un "pas dans la bonne direction" et, au fil du temps, ils contribueront à réduire son impact sur l'environnement, a déclaré Thomas Peterson, un défenseur des actionnaires de Green Century.

Avant de conclure l'accord, P&G était confronté à la perspective d'un vote des actionnaires lors de son assemblée annuelle en octobre sur la demande de Green Century de renforcer sa politique sur la déforestation dans un délai plus court.

Les avocats de P&G ont fait valoir que cette mesure entraînerait une "microgestion" de l'entreprise et ont finalement conclu le nouvel accord à la place. La société prévient que certains de ses efforts dépendent des actions du gouvernement canadien et d'une nouvelle cartographie des forêts.

Il y a deux ans, Green Century a obtenu le soutien majoritaire des actionnaires sur une autre résolution demandant à P&G de publier un rapport sur la manière dont elle pourrait renforcer ses efforts pour éliminer la déforestation et la dégradation dans sa chaîne d'approvisionnement.

Le troisième plus grand actionnaire de P&G, State Bourse Global Advisors, a également fait pression sur les entreprises sur la façon dont elles gèrent les risques liés à la déforestation et a déclaré qu'il pourrait refuser de voter pour les administrateurs du conseil d'administration et soutenir les propositions des actionnaires à ce sujet.

En fin de compte, les achats de pâte de bois de P&G représentent une "petite partie" des 16,8 millions de tonnes métriques d'émissions de l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement, a déclaré le porte-parole de P&G, Scott Heid. Il a refusé de fournir un chiffre.

Un outil largement utilisé, appelé Paper Calculator, géré par le Environmental Paper Network, montre cependant que les émissions de P&G provenant des seuls achats de pâte à papier s'élèvent à 17,8 millions de tonnes métriques, éclipsant les émissions totales de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise. C'est un chiffre que l'entreprise conteste.

P&G estime que l'utilisation de ses produits par les consommateurs - comme les longues douches avec le gel douche Olay - représente la majeure partie de ses émissions de gaz à effet de serre.