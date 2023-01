Hein Schumacher remplace Alan Jope à la tête d'Unilever

LOndres (awp/afp) - Unilever a annoncé lundi le nom de son nouveau directeur général, Hein Schumacher, qui prendra cet été les rênes du géant de l'agroalimentaire et des produits d'hygiène pour remplacer Alan Jope, qui avait annoncé son départ en septembre dernier.

M. Schumacher, actuel patron du groupe néerlandais de produits laitiers Royal FrieslandCampina, "prendra ses fonctions de directeur général d'Unilever le 1er juillet 2023, après une période de transition d'un mois", a annoncé Unilever dans un communiqué.

Le nouveau patron était devenu directeur non-exécutif d'Unilever en octobre dernier. Et avant de rejoindre Royal FrieslandCampina en tant que directeur financier en 2014, M. Schumacher avait travaillé pour le groupe agroalimentaire américain H.J. Heinz pendant plus d'une décennie, précise le communiqué.

Sa nomination permettra de "réaliser le plein potentiel d'Unilever en tant qu'entreprise triomphante, qui offre de la croissance et de la valeur à long terme", a assuré le président du conseil d'administration Nils Andersen, cité dans le communiqué.

Alan Jope a passé 37 ans chez Unilever, dont il avait pris la direction générale en 2019. Mais la stratégie de cet Ecossais sexagénaire diplômé de Harvard était questionnée depuis des mois par des investisseurs.

M. Jope, qui avait annoncé à l'origine son départ de l'entreprise "fin 2023", s'était notamment retrouvé sous le feu des critiques après l'échec de son projet d'acquérir à grands frais la division de produits de santé de grande consommation de GSK, qui avait suscité les protestations d'actionnaires influents.

Le directeur général avait alors fait machine arrière et renoncé à faire des acquisitions majeures à court terme.

La groupe avait dévoilé peu après une réorganisation comprenant la suppression d'environ 1.500 postes d'encadrement et l'organisation "autour de cinq types d'activité": beauté et bien-être, hygiène personnelle, entretien de la maison, nutrition et glaces.

Certains investisseurs s'étaient aussi rebellés contre les efforts d'Unilever pour améliorer son image d'inclusion et d'écologie, estimant que cela se faisait aux dépends de la gestion financière et stratégique.

Unilever avait annoncé fin mai la nomination du milliardaire américain Nelson Peltz au conseil d'administration et la confirmation de l'entrée au capital de son fonds activiste Trian.

Sous la direction de M. Jope, Unilever est aussi passé d'une structure duale britannique et néerlandaise à un statut britannique uniquement.

"Les changements que (M. Jope) a apportés à la stratégie, à la structure et à l'organisation de l'entreprise laissent Unilever bien mieux positionné pour réussir", a salué Nils Andersen dans le communiqué.

afp/jh