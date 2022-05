L'investisseur milliardaire Peltz, avec une participation de 1,5%, rejoint le conseil d'administration d'Unilever

L'activiste milliardaire Nelson Peltz va rejoindre le conseil d'administration d'Unilever, a annoncé mardi le géant des biens de consommation, mettant ainsi la pression sur le fabricant du savon Dove et de la mayonnaise Hellman's alors qu'il revoit sa stratégie.

Les actions du groupe coté à Londres ont bondi de 7 % après que le groupe ait annoncé que M. Peltz, qui a accumulé une participation de 1,5 % dans Unilever, rejoindra le conseil en tant que directeur non exécutif à partir de juillet et sera membre du comité de rémunération du conseil.

Il s'agit du dernier geste de M. Peltz à l'égard d'une société de biens de consommation et il est probable qu'il augmentera la pression sur Unilever pour un remaniement plus important de la stratégie après une tentative infructueuse de 50 milliards de livres (63 milliards de dollars) pour acheter la branche de soins de santé grand public de GSK plus tôt cette année.

"Nous sommes impatients de travailler en collaboration avec la direction et le conseil d'administration pour contribuer à la stratégie, aux opérations, à la durabilité et à la valeur actionnariale d'Unilever", a déclaré M. Peltz dans un communiqué.

Peltz, directeur général et associé fondateur du fonds spéculatif Trian basé à New York, est connu pour son intérêt pour les entreprises axées sur la consommation et pour proposer des changements opérationnels dans les sociétés du portefeuille de Trian.

En 2018, Trian a demandé une série de changements chez P&G, le grand rival d'Unilever, après quoi Peltz a rejoint son conseil d'administration à l'issue d'une course aux procurations qui a duré des mois.

"Nous avons eu des discussions approfondies et constructives avec lui et l'équipe de Trian et nous pensons que l'expérience de Nelson dans le secteur mondial des biens de consommation sera précieuse pour Unilever", a déclaré Nils Andersen, président d'Unilever.

Les analystes de RBC et de Credit Suisse ont salué la nomination de Peltz, affirmant qu'il pourrait apporter des changements positifs à la culture de l'entreprise et aux performances financières.

"Si ce n'est pas cela, au moins la présence d'un investisseur activiste peut stimuler la collaboration entre les autres actionnaires d'Unilever et rehausser le profil d'Unilever dans les médias afin d'accroître la responsabilité des changements en cours", ont ajouté les analystes de RBC.

Les actions d'Unilever ont chuté bien en deçà de leur plus bas niveau de la pandémie de 2020 cette année et sont toujours en baisse de 30 % par rapport à un sommet historique atteint en 2019.

Unilever a déclaré que Trian Fund Management gère des fonds ayant des intérêts dans 37,4 millions d'actions Unilever, soit environ 1,5 % de la firme britannique.

Waverton Investment Management, un autre investisseur d'Unilever, a également salué l'arrivée de Peltz au conseil d'administration d'Unilever. "Lui/Trian ... peut ajouter des idées extérieures fraîches", a déclaré Tineke Frikee, gestionnaire de fonds chez Waverton.

(1 $ = 0,7931 livre) (Reportage de Sachin Ravikumar à Bengaluru et Richa Naidu à Londres ; Reportage supplémentaire d'Anna Pruchnicka à Gdansk ; Édition : Uttaresh.V, Sherry Jacob-Phillips et Emelia Sithole-Matarise)