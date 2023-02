Le bénéfice d'Unilever grimpe de 21% en 2022, dopé par la hausse des prix

(Alliance News) - Unilever PLC a annoncé jeudi que son bénéfice et son chiffre d'affaires ont augmenté en 2022 malgré une baisse des ventes en volume, aidés par des augmentations de prix.

L'entreprise londonienne de produits de consommation vend de la Marmite, des glaces Ben & Jerry's et Wall's, des soins de la peau Vaseline, du dentifrice Signal, Dove, Lynx et de nombreux autres produits.

En 2022, le bénéfice avant impôts d'Unilever a grimpé de 21 % pour atteindre 10,34 milliards d'euros, contre 8,56 milliards d'euros en 2021. Le chiffre d'affaires a augmenté de 15 %, passant de 52,44 milliards d'euros à 60,07 milliards d'euros. Le volume des ventes a toutefois diminué de 2,1 %.

La société a noté qu'elle a été stimulée par une croissance sous-jacente dans toutes les catégories, l'action sur les prix ayant permis de contrer l'inflation du coût des intrants.

Le directeur général sortant, Alan Jope, qui sera remplacé par Hein Schumacher le 1er juillet, a déclaré : "Unilever a réalisé une année de forte croissance des ventes dans des conditions macroéconomiques difficiles. La croissance des ventes sous-jacentes a été de 9,0 %, grâce à une action disciplinée sur les prix en réponse à la forte inflation des coûts des intrants."

Les produits d'entretien ménager ont connu la plus forte croissance annuelle des ventes sous-jacentes, soit 12%, tandis que la beauté et le bien-être ont connu la plus faible croissance, soit 7,8%. Les ventes de glaces ont augmenté de 9,0%.

Le PDG Jope a ajouté : "Malgré les fortes hausses des coûts des matériaux, nous avons donné la priorité à l'intensification de nos investissements dans les marques et le marketing."

Unilever a déclaré un dividende de 0,4268 euro pour le quatrième trimestre, inchangé par rapport à l'année précédente.

Pour l'avenir, la société s'attend à ce que l'inflation des coûts se poursuive en 2023, mais prévoit une croissance sous-jacente des ventes dans la moitié supérieure de sa fourchette pluriannuelle de 3 % à 5 %, inférieure à 9,0 % en 2022.

Elle a déclaré que l'inflation nette des matériaux au premier semestre devrait être d'environ 1,5 milliard d'euros, mais qu'elle sera "nettement inférieure" au second semestre.

Elle s'attend à ce que la croissance sous-jacente des prix reste élevée et que les volumes baissent au premier semestre, mais a déclaré qu'il est "trop tôt pour dire" si les volumes connaîtront une croissance positive au second semestre.

Unilever a déclaré qu'il "n'offrira qu'une modeste amélioration de la marge d'exploitation sous-jacente sur l'ensemble de l'année, car nous prévoyons une autre année d'investissements accrus, et avec une inflation des coûts qui reste élevée, la marge d'exploitation sous-jacente sera d'environ 16% au premier semestre."

Jeudi matin, à Londres, les actions Unilever étaient en hausse de 0,5% à 4 118,50 pence chacune.

