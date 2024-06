Certaines des plus grandes entreprises, sociétés financières, villes et régions du monde ont uni leurs forces pour exhorter les gouvernements à revoir à la hausse leurs ambitions en matière de climat, avant l'échéance de février 2025 fixée pour la présentation aux Nations unies de leurs plans de réduction des émissions.

Le groupe a adhéré à une coalition baptisée "Mission 2025". Cette coalition est organisée par Groundswell, une collaboration entre les organisations à but non lucratif Global Optimism, Systems Change Lab et le Bezos Earth Fund.

Parmi les entreprises qui soutiennent la coalition figurent la société de biens de consommation Unilever, le plus grand détaillant de meubles au monde IKEA et la société britannique Octopus EV, spécialisée dans l'énergie durable. D'autres sont représentées par des groupes tels que la We Mean Business Coalition.

Si certaines entreprises du secteur des combustibles fossiles ont été critiquées par les défenseurs de l'environnement, d'autres entreprises sont frustrées par ce qu'elles considèrent comme des gouvernements à courte vue, réticents à réglementer pour apporter les changements nécessaires alors qu'il est de plus en plus évident que le changement climatique devient de plus en plus extrême.

Mission 2025 vise à rassurer les dirigeants politiques sur le fait qu'ils disposent d'un soutien puissant en faveur d'une action audacieuse.

Elle est dirigée par Christiana Figueres, de Global Optimism, qui a supervisé l'accord de Paris en 2015 qui a produit le premier accord véritablement mondial selon lequel les pays réduiraient les émissions nuisibles au climat.

Dix ans après l'accord de Paris, les quelque 200 pays qui l'ont approuvé ont une date limite pour présenter des contributions déterminées au niveau national (CDN) actualisées qui exposent les politiques d'un pays en vue d'atteindre l'objectif mondial de réduction des émissions.

Plus des deux tiers des revenus annuels des plus grandes entreprises du monde, soit 31 000 milliards de dollars, sont désormais alignés sur l'objectif d'émissions nettes nulles, a déclaré la coalition dans un communiqué, citant des données de l'Energy & Climate Intelligence Unit, un groupe de réflexion indépendant sur le climat.

Par ailleurs, une enquête menée ce mois-ci par l'ONU sur les opinions du public concernant le changement climatique dans 77 pays a montré que 80 % des personnes interrogées souhaitent que leurs gouvernements prennent des mesures plus énergiques, même si certains d'entre eux, soucieux de leur réélection et de leur situation économique, sont revenus sur leurs engagements antérieurs.

Mme Figueres a déclaré à Reuters qu'un "manque de leadership" et le bruit politique étaient à blâmer pour l'insuffisance des politiques visant à promouvoir les technologies plus propres qui se sont avérées moins chères, plus performantes, plus rapides à construire et plus sûres que leurs concurrentes actuelles.

"L'économie politique est très claire : l'avenir est à la décarbonisation", a-t-elle déclaré.

Les gouvernements doivent faire preuve de plus de clarté quant à l'orientation des politiques publiques afin de donner confiance aux entreprises et aux autres acteurs de l'économie réelle pour qu'ils investissent davantage dans la transition vers une économie à faibles émissions de carbone d'ici à 2035.

"Nous pensons que les gouvernements sont encore très timides quant à ce qu'ils vont inclure dans leurs CDN", a-t-elle déclaré, citant l'opposition des entreprises et d'autres acteurs liés à l'économie des combustibles fossiles, qui, selon elle, sentent le désespoir.

Simon Stiell, secrétaire exécutif des Nations unies pour le changement climatique, a déclaré aux délégués lors de la conférence sur le climat qui s'est tenue à Bonn ce mois-ci que les CDN devaient couvrir "tous les secteurs et tous les gaz à effet de serre".

Pour aider les gouvernements à aller plus loin, la coalition Mission 2025 fournira les données nécessaires pour justifier les changements de politique, en mettant l'accent sur les 20 plus grandes économies, responsables de la majeure partie des émissions, a déclaré Mme Figueres.

"C'est sur elles que nous nous concentrerons davantage. Non seulement parce qu'elles ont la capacité de changer davantage, mais aussi parce qu'elles ont les moyens de le faire. (Rédaction : Barbara Lewis)