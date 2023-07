(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en hausse ce mardi, soutenues par une forte performance des actions chinoises alors que Pékin s'est engagé à prendre de nouvelles mesures de soutien économique.

Les données de ces derniers mois montrant une stagnation de la croissance et un ralentissement de l'activité économique, Pékin a subi des pressions pour apporter un soutien indispensable, en particulier au vaste secteur de l'immobilier.

Lundi, les principaux dirigeants ont indiqué qu'ils allaient redoubler d'efforts pour remettre la reprise post-Covid sur les rails, en particulier le secteur immobilier en difficulté, qui représente une part importante de la deuxième économie mondiale.

De l'autre côté de l'Atlantique, la Réserve fédérale américaine devrait entamer aujourd'hui sa réunion de politique générale de deux jours. La banque centrale devrait relever ses taux d'intérêt de 25 points de base.

"Mais les responsables de la Fed rappelleront également aux investisseurs que le cycle de resserrement n'est probablement pas terminé et qu'il y aura probablement une autre hausse des taux à l'horizon", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal à la Swissquote Bank.

Au Royaume-Uni, Unilever a annoncé une hausse à deux chiffres de son bénéfice intermédiaire, tandis que Croda International a annoncé une baisse de 80 % de son bénéfice semestriel.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 12,91 points, soit 0,2 %, à 7 691,50

Hang Seng : en hausse de 3,8 % à 19 367,98

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,1% à 32 682,51

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,5 % à 7 339,70

DJIA : clôture en hausse de 183,55 points, 0,5%, à 35 411,24

S&P 500 : clôture en hausse de 0,4% à 4 554,64

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,2% à 14 058,87

EUR : en hausse à 1,1083 USD (1,1073 USD)

GBP : en hausse à 1,2849 USD (1,2816 USD)

USD : plus haut à JPY141.49 (JPY141.27)

Or : baisse à 1 926,30 USD l'once (1 958,30 USD)

(Brent : en hausse à 82,65 USD le baril (82,23 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les événements économiques clés de mardi sont encore à venir :

Début de la réunion du Comité fédéral de l'open market des États-Unis

10:00 CEST UE Enquête de la BCE sur les prêts bancaires

10:00 CEST Allemagne Indice Ifo du climat des affaires

11:00 BST UK Enquête sur les tendances industrielles de la CBI

09:30 BST UK BoE rapport trimestriel sur la facilité d'achat d'actifs

11:00 BST UK Enquête CBI sur les tendances industrielles

08:55 EDT US Indice Johnson Redbook des ventes au détail

09:00 EDT Indice des prix de l'immobilier aux États-Unis

10:00 EDT US Richmond Fed business activity survey

10:00 EDT Indice de confiance des consommateurs américains

16:30 EDT Bulletin statistique hebdomadaire de l'API (États-Unis)

L'OCDE a échoué dans ses efforts pour réformer le système fiscal international en dépit de plusieurs accords conclus ces dernières années, a déclaré le Tax Justice Network, appelant les Nations unies à reprendre la responsabilité. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), un club dominé par les pays riches, a contribué à l'élaboration des règles fiscales mondiales pendant des décennies et s'efforce de les réformer en raison des abus endémiques commis par les entreprises multinationales. En 2021, dans le cadre de négociations menées par l'OCDE, un accord a été conclu sur un taux d'imposition minimum de 15 % pour les multinationales et sur l'élaboration de règles relatives à la manière de taxer les multinationales afin que les pays ne soient pas perdants en raison du transfert de bénéfices. Mais la mise en œuvre du taux minimum et l'élaboration des règles fiscales ont été lentes. "Depuis le début des efforts de l'OCDE pour réformer la fiscalité mondiale, il y a dix ans, aucune réduction significative n'a été apportée au montant des impôts que les pays perdent en raison de l'abus fiscal mondial", a déclaré le Tax Justice Network.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

JPMorgan réduit Auto Trader à "underweight" (neutre) - objectif de prix 555 (630) pence

UBS ramène Moneysupermarket.com à "vendre" (acheter) - objectif de cours 260 (275) pence

Barclays relève l'objectif de cours de Ryanair à 24,25 (24) EUR - "surpondérer".

ENTREPRISES - FTSE 100

Unilever a annoncé une hausse à deux chiffres de son bénéfice intermédiaire et une légère augmentation de son chiffre d'affaires au premier semestre 2023. La société de biens de consommation a déclaré un bénéfice avant impôts de 5,27 milliards d'euros, en hausse de 21% par rapport aux 4,36 milliards d'euros de l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 2,7 %, passant de 29,62 milliards d'euros à 30,43 milliards d'euros. Parallèlement, les ventes sous-jacentes ont augmenté de 9,1 % d'une année sur l'autre. En conséquence, Unilever a déclaré qu'elle s'attend désormais à ce que la croissance des ventes sous-jacentes pour l'ensemble de l'année soit supérieure à 5 %, ce qui est supérieur à sa fourchette pluriannuelle.

Croda International a annoncé une baisse de 80 % de son bénéfice intermédiaire, mais a néanmoins réaffirmé ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année. La société de produits chimiques spécialisés a déclaré un bénéfice avant impôts de 128,7 millions de livres sterling, en forte baisse par rapport aux 636,5 millions de livres sterling de l'année précédente. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 880,9 millions de livres sterling, soit une baisse de 22 % par rapport au chiffre d'affaires de 1,13 milliard de livres sterling. Croda a noté que l'année précédente avait bénéficié d'un bénéfice de cession de 360,6 millions de livres sterling. La marge de la société s'est détériorée, passant de 28 % à 20 %, en raison de la baisse des volumes et de l'échelonnement des ventes de lipides Covid-19. Pour l'avenir, Croda a déclaré qu'elle continue de s'attendre à un bénéfice avant impôts ajusté pour l'ensemble de l'année compris entre 370 millions et 400 millions de livres sterling.

Compass Group a fait état d'une forte croissance organique au cours de son troisième trimestre financier, clos le 30 juin, et a laissé inchangées ses prévisions pour l'ensemble de l'année. La croissance organique du chiffre d'affaires a été de 15 % au cours du trimestre. Depuis le début de l'année, la croissance organique du chiffre d'affaires est de 21 %. En conséquence, l'entreprise a réitéré ses prévisions annuelles. Elle s'attend à une croissance du bénéfice d'exploitation de 30 % à taux de change constant, grâce à une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 18 % et à une marge d'exploitation sous-jacente de l'ordre de 6,7 % à 6,8 %. "À plus long terme, nous prévoyons que les opportunités de croissance soutiendront une croissance organique à un chiffre, moyenne à élevée, et un retour à notre marge historique, conduisant à une croissance du bénéfice supérieure à celle du chiffre d'affaires", a ajouté le communiqué.

Shell a déclaré qu'elle recevrait jusqu'à 650 millions d'USD pour sa participation de 35 % dans un projet gazier indonésien. Shell Upstream Overseas Services (I) Ltd, une filiale de Shell, vendra sa participation dans le contrat de partage de production Masela à PT Pertamina Hulu Energi et Petronas Masela Sdn Bhd (Indonésie), qui font partie de Petroliam Nasional Bhd (Malaisie), connu sous le nom de Petronas. Le CSP comprend le projet gazier Abadi, situé dans le bloc Masela, au large de Saumlaki, dans la province de Maluku, en Indonésie. La société japonaise Inpex Corp détient les 65 % restants du PSC Masela et est l'opérateur d'Abadi.

ENTREPRISES - FTSE 250

SThree a déclaré avoir réalisé une performance "résiliente" au cours du premier semestre 2023 face à "des comparaisons fortes et des vents contraires macroéconomiques". La société de recrutement a déclaré un bénéfice avant impôts de 38,5 millions de livres sterling, en baisse de 13 % par rapport aux 44,3 millions de livres sterling de l'année précédente. Ce résultat est dû à une solide performance en matière d'honoraires nets, a déclaré la société, mais il a été contrebalancé par des dépenses d'exploitation plus élevées, qui ont augmenté de 8 % en glissement annuel. Plus positivement, le chiffre d'affaires est passé de 772,2 millions de livres sterling à 825,2 millions de livres sterling. SThree a déclaré que son dividende intérimaire a été approuvé à 5,0 pence par action, en ligne avec l'année précédente. Pour ce qui est de l'avenir, SThree a déclaré que la toile de fond macroéconomique restait "imprévisible" à court terme.

Games Workshop a déclaré avoir atteint son "plus haut niveau" de ventes depuis l'introduction en bourse de la société il y a près de 30 ans et a augmenté son dividende de manière significative. Au cours de l'exercice clos le 28 mai, le fabricant de jeux a enregistré un bénéfice avant impôts de 170,6 millions de livres sterling, contre 156,5 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 470,8 millions de livres sterling, contre 414,8 millions de livres sterling l'année précédente. "Nous avons terminé l'année en ayant enregistré huit années consécutives de croissance des ventes et des bénéfices du groupe - au cours de cette période, nous avons enregistré le plus haut niveau de ventes et le plus grand nombre de bénéfices que nous ayons générés depuis notre introduction en bourse il y a 29 ans", a déclaré le directeur général Kevin Rountree. Games Workshop a déclaré un dividende de 415 pence, en forte hausse par rapport aux 235 pence de l'année précédente.

AUTRES ENTREPRISES

Ergomed a déclaré avoir fait preuve de "résilience" au cours du premier semestre 2023 en annonçant un chiffre d'affaires de 76,7 millions de livres sterling, soit une augmentation de 10 % par rapport aux 69,9 millions de livres sterling enregistrés l'année précédente. "Ergomed a connu un début d'année très solide, démontrant une croissance continue, reflétant la résilience des marchés sur lesquels nous opérons, notre modèle commercial basé sur les services et l'attrait mondial de notre offre pour nos clients", a déclaré le président Miroslav Reljanovic. En conséquence, Ergomed a déclaré que son chiffre d'affaires et son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour l'ensemble de l'année 2023 devraient être conformes aux attentes du marché. L'entreprise n'a pas précisé ces attentes du marché. Ergomed est une entreprise qui fournit des services spécialisés à l'industrie pharmaceutique.

Ceres Power a déclaré qu'elle prévoyait d'améliorer son chiffre d'affaires et de renforcer sa marge brute au cours du premier semestre 2023. La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires du semestre soit d'environ 11 millions de livres sterling. Ce chiffre serait en hausse par rapport aux 9,7 millions de livres sterling de l'année précédente, s'il est atteint. La marge brute devrait se situer entre 55 % et 60 %, contre 55 % l'année précédente. La société a ajouté qu'elle s'attendait à une croissance de son chiffre d'affaires annuel par rapport à l'année précédente en raison de son pipeline "croissant" de nouveaux partenaires de licence potentiels avec lesquels elle a déclaré être en discussion active. "Malgré le retard pris par les [coentreprises] en Chine, l'entreprise progresse bien ailleurs, en particulier avec notre réserve croissante d'opportunités. Nous avons fait évoluer l'entreprise de manière significative au cours des deux dernières années, et je suis particulièrement enthousiasmé par les progrès de notre technologie d'électrolyseur, notamment par la signature d'un partenariat avec Linde et Bosch au début de cette année, et par le niveau d'intérêt pour les licences permettant d'exploiter le marché mondial de l'hydrogène vert", a déclaré Phil Caldwell, directeur général de l'entreprise. Ceres Power est une entreprise spécialisée dans la technologie des piles à combustible et de l'électrochimie.

