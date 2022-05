Les actions européennes touchées par l'angoisse de l'inflation, Unilever soulève le FTSE 100

L'inflation annuelle dans la zone euro a atteint un niveau record de 7,7 % en mai, et les investisseurs s'inquiètent désormais d'une hausse durable des coûts de l'énergie, l'Europe ayant décidé de réduire la plupart des importations de pétrole russe en représailles à son invasion de l'Ukraine.

Le DAX allemand a glissé de 0,7 %, tandis que l'indice régional STOXX 600 a chuté de 0,5 % à 0752 GMT, avec une volatilité accrue alors que les marchés américains devaient ouvrir après un jour férié.

"Il y a ... des spéculations parmi les participants du marché sur une étape plus importante du taux en juillet. Si les données d'inflation (de la zone euro) d'aujourd'hui devaient surprendre à la hausse, les spéculations de cette nature devraient être alimentées davantage", ont déclaré les analystes de Commerzbank.

Les investisseurs surveilleront de près tout changement de position de la Banque centrale européenne après sa réunion de la semaine prochaine. Jusqu'à présent, la banque centrale a signalé qu'elle entamera son cycle de hausse des taux d'intérêt en juillet, le taux devant atteindre 0 % ou plus d'ici septembre.

Les valeurs technologiques et immobilières ont mené les pertes, en baisse de plus de 1,5 % chacune.

Sur le mois, le STOXX 600 devait terminer en baisse de plus de 1 %, marquant son quatrième mois dans le rouge depuis le début de l'année, en raison des inquiétudes concernant le resserrement des banques centrales, les retombées de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et l'impact des restrictions sévères du COVID-19 en Chine.

L'indice FTSE de Londres a surperformé avec un gain de 0,2 %, grâce à un bond de 6,8 % du géant des biens de consommation Unilever, qui a nommé l'investisseur activiste Nelson Peltz à son conseil d'administration.

Un rallye des valeurs énergétiques a stimulé l'indice et plafonné les pertes dans l'Europe élargie, les prix du brut ayant augmenté de près de 2 % après l'interdiction du pétrole russe par l'UE. [O/R]

Parmi les autres valeurs, le fabricant néerlandais de spécialités chimiques DSM a bondi de 8,4 % en raison de son projet de fusion avec son homologue suisse Firmenich. DSM a également annoncé la vente de sa filiale de matériaux d'ingénierie pour 3,85 milliards d'euros (4,13 milliards de dollars) à la société de capital-investissement Advent International et la société chimique allemande Lanxess

Lanxess a bondi de 11 %.