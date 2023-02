Les actions progressent avant la lecture de l'inflation américaine

(Alliance News) - Les actions en Europe ont clôturé en hausse lundi, commençant la semaine sur une base décente grâce à une forte ouverture à New York, bien que les données sur l'inflation américaine de mardi puissent aigrir le sentiment.

L'indice FTSE 100 a terminé en hausse de 65,15 points, soit 0,8 %, à 7 947,60. L'indice blue-chip s'est rapproché à deux points de son meilleur niveau de 7 949,57, atteint jeudi de la semaine dernière.

Le FTSE 250 a clôturé en hausse de 94,45 points, soit 0,5 %, à 20 124,52. Pendant ce temps, l'AIM All-Share a terminé en baisse de 3,28 points, soit 0,4 %, à 871,11.

Le Cboe UK 100 a terminé en hausse de 0,8 % à 794,89, le Cboe UK 250 a augmenté de 0,4 % à 17 535,67, et le Cboe Small Companies a augmenté de 0,4 % à 14 154,30.

Dans les actions européennes lundi, le CAC 40 à Paris a bondi de 1,1%, tandis que le DAX 40 à Francfort a terminé en hausse de 0,6%.

Les actions à New York étaient en hausse. Le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 étaient en hausse de 0,8 %, tandis que le Nasdaq Composite a bondi de 1,3 %.

La livre était cotée à 1,2133 USD lundi soir à Londres, en hausse par rapport à 1,2072 USD à la clôture vendredi. L'euro s'est établi à 1,0718 USD, contre 1,0677 USD à la clôture vendredi. Contre le yen, le dollar s'échangeait à 132,77 JPY, en hausse par rapport à 131,44 JPY.

Le dollar a commencé la journée sur le devant de la scène, mais a cédé un peu de terrain au fur et à mesure que le lundi avançait.

"Cependant, il n'y avait pas de justification fondamentale pour l'amélioration de l'appétit pour le risque, car nous n'avons pas eu de données ou de nouvelles macro majeures", a commenté Fawad Razaqzada, analyste chez City Index et FOREX.com.

Les données sur l'inflation américaine sont publiées mardi. Le taux d'inflation global devrait s'estomper à 6,2% en janvier, contre 6,5% en décembre, selon le consensus cité par FXStreet. L'inflation de base des prix à la consommation devrait diminuer à 5,5%, contre 5,7%.

Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades, a commenté : "La publication des données [de l'indice des prix à la consommation américain] va préparer le terrain pour le déroulement des attentes des investisseurs, sur ce que la Réserve fédérale va faire ensuite. La majorité des analystes s'attendent à une légère baisse de l'inflation de base et de l'inflation globale, un scénario qui est déjà intégré dans la valeur du dollar. Toutefois, des surprises, dans un sens ou dans l'autre, sont susceptibles de déclencher un mouvement plus important sur les marchés, car les deux scénarios impliquent un changement des attentes concernant le rythme ou la portée du resserrement monétaire de la Fed."

Selon l'outil FedWatch du CME, il y a 92 % de chances que la Fed procède à une nouvelle hausse des taux de 25 points de base le mois prochain, et 75 % de chances qu'elle procède à une autre hausse de cette ampleur en mai. Ces hausses porteraient la fourchette des taux des fonds fédéraux à 5,00 %-5,25 %, contre 4,50 %-4,75 % actuellement.

En attendant, c'est aussi une semaine clé pour les données britanniques, qui pourraient influencer la pensée de la Banque d'Angleterre, car les hausses de taux d'intérêt restent à l'ordre du jour.

Les analystes de la Lloyds Bank ont commenté : "Les dernières données du marché du travail britannique publiées tôt demain seront surveillées pour déceler des signes de refroidissement. Les offres d'emploi non pourvues sont en baisse mais restent pour l'instant à un niveau inconfortablement élevé. De plus, nous nous attendons à ce que la dernière publication montre une nouvelle baisse du taux de chômage et une nouvelle hausse de l'emploi. De plus, alors que la croissance de la rémunération totale a peut-être légèrement ralenti, nous prévoyons que la rémunération régulière (hors bonus) a encore augmenté pour atteindre 6,6 %. Dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que cela ne fasse pas grand-chose pour soulager les préoccupations des décideurs de la Banque d'Angleterre concernant les pressions inflationnistes nationales."

Le calendrier économique de mardi comprend une lecture du chômage au Royaume-Uni à 0700 GMT, le PIB de la zone euro à 1000 GMT, avant les données très attendues de l'inflation américaine à 1330 GMT.

À Londres, Unilever et British American Tobacco, deux des plus grands composants du FTSE 100, ont été parmi ceux qui ont ouvert la voie. Ils ont augmenté de 3,1 % et de 1,9 %. La semaine dernière, la société de biens de consommation Unilever a chuté de 0,9% et le fabricant de cigarettes BAT a perdu 2,6%. Les résultats annuels des deux entreprises ont été décevants.

Les constructeurs de maisons ont toutefois terminé en baisse. Persimmon a terminé en baisse de 3,7% et Taylor Wimpey en baisse de 3,0%.

La Deutsche Bank a réduit Taylor Wimpey de 'acheter' à 'conserver' et Persimmon de 'conserver' à 'vendre'. Elle a également abaissé Crest Nicholson de "acheter" à "conserver". Le titre FTSE 250 a perdu 5,3 %.

Ailleurs à Londres, Kape Technologies a bondi de 12 % après avoir reçu une offre de rachat d'Unikmind Holdings, une société détenue à 100 % par Teddy Sapi, qui détient environ 55 % de Kape.

L'offre de 3,44 USD par action Kape, soit 285 pence par action, valorise l'ensemble de la société à environ 1,51 milliard USD ou 1,25 milliard GBP. Le prix proposé représente une prime de 9,7 % par rapport au cours de clôture de Kape de 260 pence vendredi.

Cineworld a bondi de 18 %. Selon un rapport de Sky News, Vue International a obtenu le soutien financier de ses nouveaux actionnaires pour l'aider à monter une offre de rachat de la chaîne de cinémas basée à Brentford, à Londres.

Les fonds gérés par Barings et Farallon Capital Management ont accepté de fournir des capitaux à Vue International pour soutenir des acquisitions stratégiques, des sources de la City affirmant que ce soutien permettrait à Vue de faire partie des soumissionnaires pour Cineworld.

Cela précède une date limite fixée par les conseillers de Cineworld plus tard dans la semaine, a déclaré Sky News, ajoutant que l'identité des autres soumissionnaires potentiels n'était pas claire lundi.

La chaîne de cinémas assiégée s'est mise en vente en janvier dans l'espoir de décrocher son avenir.

En septembre 2022, Cineworld a confirmé qu'elle entamait la procédure du chapitre 11 devant le tribunal américain des faillites au Texas, alors qu'elle était aux prises avec des problèmes de liquidités.

Elle avait d'abord annoncé qu'elle envisageait de déposer une demande en vertu du chapitre 11 le 22 août, et que tout désendettement entraînerait probablement une "dilution très importante" de ses actions.

Depuis, des rapports indiquent que Cineworld est en discussion avec Vue International, basé à Londres, et Cineplex, basé à Toronto. Avant la pandémie de Covid-19, Cineworld avait accepté d'acheter Cineplex, mais a ensuite fait marche arrière et a été condamné à payer des dommages et intérêts à Cineplex par un tribunal canadien.

Le pétrole Brent était coté à 85,82 USD le baril au moment de la clôture des marchés boursiers de Londres lundi, en baisse par rapport à 86,41 USD vendredi dernier. L'or était coté à 1 853,05 USD l'once, en baisse par rapport à 1 858,39 USD.

Le calendrier des entreprises locales comprend les résultats annuels de l'embouteilleur de boissons gazeuses Coca-Cola HBC et les chiffres du premier trimestre de la société de voyage Tui.

