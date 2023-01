Les bénéfices réels du Royaume-Uni continuent de chuter ; les actions sont appelées à baisser

(Alliance News) - Les actions à Londres devaient ouvrir à plat mardi, après les données sur le chômage et les bénéfices au Royaume-Uni et alors que la Banque du Japon a donné le coup d'envoi de sa réunion de politique générale de deux jours.

Il y a eu des spéculations sur le fait que la BoJ va mettre fin à sa politique de contrôle de la courbe des taux.

La BoJ a acheté pour plus de 2 trillions de yens, soit 15,58 milliards de dollars, d'obligations d'État lundi avant sa réunion, selon le Nikkei.

Le rendement de l'obligation d'État à 10 ans, qui, selon le journal financier, sert de référence pour les taux d'intérêt à long terme, a dépassé l'objectif de 0,5 % de la BoJ.

C'est le deuxième jour consécutif où le rendement a dépassé l'objectif de la BoJ.

Pendant ce temps, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré à la Commission du Trésor du Parlement que les banques sont beaucoup plus solides financièrement aujourd'hui que par le passé.

Il a déclaré : "Les niveaux de service de la dette hypothécaire globale sont inférieurs à ce qu'ils étaient à des moments de l'histoire où nous avons connu des tensions avant la crise financière et au début des années 90."

Néanmoins, une enquête du Forum économique mondial a révélé que près des deux tiers des économistes principaux des secteurs public et privé estiment que les conflits mondiaux et le resserrement monétaire des banques centrales contribueront probablement à faire basculer l'économie mondiale dans une récession en 2023.

FTSE 100 : appelé en baisse de 7,77 points, soit 0,1%, à 7 852,30

Hang Seng : baisse de 1,0 % à 21 536,83

Nikkei 225 : clôture en hausse de 1,2% à 26 138,68

S&P/ASX 200 : clôture en légère baisse à 7 386,30

Les marchés financiers américains étaient fermés lundi pour la Journée Martin Luther King.

EUR : inchangé à USD1.0822

GBP : stable à USD1.2208 (USD1.2203)

USD : hausse à JPY128.84 (JPY128.55)

Or : baisse à USD1.909,44 l'once (USD1.917,90)

(Brent) : ferme à 84,43 USD le baril (84,20 USD)

(changements depuis la précédente clôture des actions à Londres)

Les principaux événements économiques de mardi restent à venir :

11:00 CET Indicateur ZEW du sentiment économique en Allemagne

11:00 GMT Irlande indice des prix à la consommation

15:00 EST Discours du président de la Fed américaine, John Williams

Le taux de chômage au Royaume-Uni est resté stable en novembre, selon les dernières données de l'Office for National Statistics, mais le salaire moyen ajusté à l'inflation a diminué à l'un des taux les plus rapides jamais enregistrés. Le taux de chômage était de 3,7 % au Royaume-Uni au cours des trois mois de septembre à novembre, inchangé par rapport à la période d'août à octobre, mais en hausse par rapport aux 3,5 % de la période de juin à août. Le taux de chômage était conforme au consensus du marché cité par FXstreet. Au cours de la même période de trois mois de 2021, le taux de chômage britannique était de 4,1 %. Au cours des mêmes trois mois de 2019, avant la pandémie de Covid-19, le taux de chômage était de 3,8 %.

La croissance annuelle du salaire moyen au Royaume-Uni, primes comprises, et du salaire normal, primes non comprises, a été de 6,4 % pour la période de septembre à novembre. Cela signifie que les salaires ont continué à être à la traîne de l'inflation au Royaume-Uni. Les prix à la consommation ont augmenté de 10,7 % en novembre par rapport à l'année précédente. L'ONS a déclaré que pour l'ensemble de la période de trois mois, le salaire moyen, tant total que régulier, a baissé en équipes réelles de 2,6 % par rapport à l'année précédente. C'est un peu moins que la baisse de 3,0 % observée d'avril à juin de l'année dernière, a-t-il noté, mais cela reste l'une des plus grandes baisses de salaire réel ajusté à l'inflation depuis le début des enregistrements en 2001.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Bernstein réduit Unilever à 'underperform' ('market-perform') - objectif de cours de 3 500 pence.

Berenberg réduit NCC Group à 'hold' ('buy') - objectif de cours 240 (260) pence

JPMorgan réduit Quilter à 'sous-pondérer' ('neutre') - objectif de cours de 74 (83) pence.

Ocado Retail, une joint-venture entre le supermarché en ligne Ocado Group et le détaillant Marks & Spencer, a annoncé que le revenu a légèrement augmenté au cours des 13 semaines au 27 novembre, son quatrième trimestre financier. Le revenu a augmenté de 0,3 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 549,4 millions de livres sterling. Les commandes moyennes de la période ont augmenté de 1,9 % pour atteindre 382 000, tandis que la valeur du panier moyen a diminué de 1,3 % pour atteindre 117 GBP, l'inflation des prix ayant été compensée par une diminution du nombre d'articles. Le chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année s'élève à 2,2 milliards de livres sterling, ce qui représente une baisse de 3,8 % par rapport à l'année précédente, mais une hausse de 40 % par rapport à l'exercice 2019. Ocado a noté que ses vents contraires actuels étaient liés aux coûts inflationnistes, aux investissements en capacité pour soutenir la croissance future et aux coûts de marketing plus élevés. Ocado Retail prévoit d'être proche de l'équilibre des bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement au cours de l'exercice 2022. En ce qui concerne l'exercice 2023, elle prévoit un Ebitda "marginalement positif" pour une croissance du chiffre d'affaires à un pourcentage moyen à un chiffre.

Le vérificateur de crédit à la consommation Experian a déclaré qu'il a réalisé une performance financière au troisième trimestre conforme aux attentes grâce à de nouveaux produits, à de nouveaux contrats et à l'expansion des consommateurs. La croissance organique du chiffre d'affaires au cours des trois mois se terminant le 31 décembre était de 6%, et la croissance totale du chiffre d'affaires était de 7%. "Bien que les pressions sur l'économie mondiale soient susceptibles de se poursuivre pendant un certain temps, nous prévoyons de rester résilients, soutenus par la mise en œuvre de notre stratégie de croissance et la croissance des flux de revenus contracycliques", a-t-il déclaré. Pour l'ensemble de l'exercice, Experian a laissé ses prévisions de revenus inchangées, à savoir une croissance comprise entre 8 et 10 %.

La société de self-stockage Safestore a annoncé une augmentation de ses revenus et de ses bénéfices au cours de l'exercice financier qui s'est terminé le 31 octobre. Le bénéfice a grimpé à 498,8 millions de GBP, contre 404,6 millions de GBP l'année précédente, tandis que le revenu a bondi de 14 %, passant de 186,8 millions de GBP à 212,5 millions de GBP. Le directeur général Frédéric Vecchioli a déclaré que le résultat a été obtenu grâce à une forte croissance du chiffre d'affaires sur le marché britannique ainsi qu'à de bonnes performances dans ses activités parisiennes et espagnoles. Le début du nouvel exercice est globalement stable en termes de demande par rapport à l'année précédente, a ajouté M. Vecchioli, notant qu'il était également nettement supérieur aux niveaux d'avant la pandémie.

THG a annoncé un chiffre d'affaires record de 2,25 milliards de livres sterling en 2022, soit une hausse de 3,3 % par rapport aux 2,18 milliards de livres sterling de l'année précédente. La plateforme de vente au détail en ligne a cité des investissements importants dans la stratégie de prix jusqu'en 2022 pour soutenir la rétention des clients à long terme, parallèlement à la croissance des nouveaux clients dans les marchés établis et émergents pour la croissance. L'Ebitda ajusté pour 2022, sur une base continue, sera conforme aux attentes actuelles non spécifiées du marché, a déclaré THG. Le directeur général Matthew Moulding a déclaré : "Avec l'achèvement de la réorganisation de la division, et environ 100 millions de GBP d'économies annuelles d'efficacité déjà réalisées, le groupe aborde 2023 avec une forte dynamique pour réaliser une expansion substantielle de la marge. Les prix des produits de base utilisés au sein de notre division Nutrition ont connu une déflation significative depuis leurs sommets en 2022, ce qui nous donne confiance dans une progression significative des bénéfices au fur et à mesure que nous avançons dans l'année à venir, avec une base de coûts du groupe beaucoup plus réduite. Nous restons très confiants quant à la possibilité de dégager des marges d'Ebitda ajustées supérieures à 9,0 % à moyen terme."

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

