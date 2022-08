Un groupe kenyan poursuit le gouvernement britannique pour ce qu'il appelle le vol de terres de l'ère coloniale

Les Kenyans demandent une enquête et une réparation pour les crimes qui, selon eux, ont été commis dans la région de Keri, dans l'ouest du Kenya.

"Le gouvernement britannique a esquivé et plongé, et malheureusement évité toutes les voies de recours possibles. Nous n'avons pas d'autre choix que d'aller en justice pour nos clients afin que l'histoire puisse être redressée", a déclaré l'avocat Joel Kimutai Bosek, qui représente le groupe.

Le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Il appartiendra au tribunal de quantifier le montant de la réparation qui pourrait être due aux victimes, a déclaré l'équipe juridique.

Les réparations britanniques pour les crimes de l'ère coloniale sont rares mais pas inédites. En 2013, la Grande-Bretagne a convenu d'un accord de compensation de plusieurs millions de dollars pour les Kenyans torturés par les forces coloniales lors d'un soulèvement à la fin de l'Empire britannique.

Les Nations unies ont déclaré que plus d'un demi-million de Kényans de la région de Kericho ont subi des violations flagrantes des droits de l'homme, y compris des meurtres illégaux et des déplacements pendant le régime colonial britannique, qui a pris fin en 1963.

Nombreux sont ceux qui continuent à subir les conséquences économiques du vol de leurs terres, selon les Nations Unies, alors même que ces mêmes terres sont devenues rentables pour les sociétés multinationales.

"Aujourd'hui, certaines des sociétés de thé les plus prospères du monde, comme Unilever, Williamson Tea, Finlay's et Lipton, occupent et cultivent ces terres et continuent à les utiliser pour générer des profits considérables", ont déclaré les plaignants dans un communiqué.

Unilever, Williamson Tea, Finlay's et Lipton n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le Kenya est le premier exportateur mondial de thé noir en termes de quantité, selon le Centre du commerce international.