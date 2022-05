Unilever bondit en Bourse après la nomination de Nelson Peltz comme administrateur

(Actualisation: valeur de la participation de Nelson Peltz dans Unilever, déclaration de l'homme d'affaires, réaction en Bourse)

BARCELONE/LONDRES (Agefi-Dow Jones)--L'action Unilever bondit mardi matin après que le fabricant anglo-néerlandais de biens de consommation a nommé l'investisseur activiste Nelson Peltz membre de son conseil d'administration, à compter du 20 juillet.

Vers 10h20, le titre Unilever s'adjugeait 7% à 3.740 pence.

Nelson Peltz dirige le hedge fund Trian Fund Management, qui possède environ 1,5% du capital d'Unilever. Unilever a indiqué que Trian avait confirmé détenir environ 37,4 millions d'actions ordinaires d'Unilever, d'une valeur de quelque 1,6 milliard de dollars. Le fonds est ainsi le cinquième actionnaire du groupe, selon FactSet.

Nelson Peltz a indiqué qu'Unilever disposait d'un "potentiel significatif" et qu'il comptait "travailler en collaboration" avec le groupe.

Le fonds pourrait avoir accru la pression sur Unilever depuis l'échec de son offre d'achat de 68 milliards de dollars pour la branche de santé grand public de GlaxoSmithKline en janvier.

"Nous avons mené des discussions approfondies et constructives avec lui [Nelson Peltz] et l'équipe de Trian et pensons que l'expérience de Nelson dans le secteur international des biens de consommation sera précieuse pour Unilever au moment où nous continuons d'améliorer les performances de notre entreprise", a indiqué le président d'Unilever, Nils Andersen, cité dans un communiqué.

