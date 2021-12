Unilever : départ de la DRH début 2022

Unilever annonce que Leena Nair, sa directrice des ressources humaines (DRH), a décidé de quitter le groupe agroalimentaire et d'hygiène en janvier 2022 pour poursuivre une nouvelle opportunité de carrière en tant que directrice générale mondiale de Chanel Limited.



'Leena Nair a joué un rôle essentiel dans la construction de notre organisation axée sur les objectifs et adaptée à l'avenir, qui est maintenant un employeur de choix dans plus de 50 pays à travers le monde', commente son directeur général Alan Jope.



