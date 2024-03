(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont manqué de direction à l'ouverture mardi, alors que les investisseurs digéraient les décisions de taux d'intérêt du Japon et de l'Australie.

Parmi les valeurs individuelles, Unilever a bondi après avoir annoncé des suppressions d'emplois, ainsi que la scission de sa division de crèmes glacées.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 1,42 point à 7 721,13. Le FTSE 250 a perdu 12,40 points, soit 0,1 %, à 19 474,13 points, et l'AIM All-Share a perdu 0,13 point à 736,50 points.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,1% à 772,89, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,2% à 16 885,24, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,1% à 14 766,46.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,1%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,2%.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en hausse de 0,7 %.

La Banque du Japon a mis fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs, ce qui était attendu depuis longtemps.

La banque centrale japonaise a déclaré qu'elle estimait que sa politique d'assouplissement monétaire et son programme de contrôle de la courbe des taux avaient "rempli leur rôle".

Elle a relevé son taux directeur à court terme à une fourchette de 0,0 % à 0,1 %, contre moins 0,1 % précédemment. Il s'agit de la première hausse des taux d'intérêt de la BoJ en 17 ans.

Le S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,4 %.

La banque centrale australienne a laissé ses taux d'intérêt directeurs inchangés et n'exclut rien pour l'avenir.

La Reserve Bank of Australia a déclaré que le taux d'intérêt cible resterait à 4,35 % et que le taux d'intérêt payé sur les soldes de règlement des opérations de change resterait à 4,25 %. La décision était attendue par le marché, selon le consensus cité par FXStreet.

La RBA a maintenu son objectif de taux d'intérêt inchangé lors de ses réunions de février et de décembre, après avoir promulgué une hausse de 25 points de base en novembre.

Les décisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine et de la Banque d'Angleterre sont encore à venir cette semaine. Le FOMC entame sa réunion de deux jours mardi et annoncera sa décision mercredi. La BoE suivra jeudi.

"La Fed ne devrait pas modifier ses taux lors de la réunion de cette semaine, c'est pourquoi tous les regards sont tournés vers le graphique à points, qui prévoit moins de baisses de taux cette année que ce qui avait été prévu précédemment. La Fed ne peut pas commencer à réduire ses taux quand il n'y a aucune raison de le faire : l'inflation montre des signes de réchauffement, la croissance économique est supérieure à la moyenne, le marché de l'emploi reste sain et les bénéfices des entreprises sont robustes", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

En Chine, le Shanghai Composite a clôturé en baisse de 0,7 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en baisse de 1,2 % dans les dernières transactions.

La livre était cotée à 1,2693 USD tôt ce mardi à Londres, en baisse par rapport à 1,2722 USD à la clôture des marchés boursiers lundi. L'euro s'est établi à 1,0847 USD, en baisse par rapport à 1,0877 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 150,35 yens, en hausse par rapport à 149,12 yens.

Dans le FTSE 100, Unilever a bondi de 5,0 % pour prendre la tête de l'indice.

Unilever a annoncé des mesures visant à accélérer son "plan d'action de croissance", par la séparation de Ice Cream et le lancement d'un programme de productivité "majeur". La branche Crème glacée comprend les marques Wall's, Magnum et Ben & Jerry's.

"Le conseil d'administration estime qu'Unilever devrait se concentrer de plus en plus sur un portefeuille de marques d'une supériorité inégalée, avec des positions fortes dans des catégories très attrayantes et des modèles d'exploitation complémentaires. C'est là que la société peut appliquer le plus efficacement ses capacités d'innovation, de marketing et de mise sur le marché. Ice Cream a un modèle d'exploitation très différent et, par conséquent, le conseil d'administration a décidé que la séparation d'Ice Cream servait au mieux la croissance future d'Ice Cream et d'Unilever", a déclaré Unilever.

Après la séparation, l'entreprise a déclaré qu'elle deviendrait "une société plus simple et plus ciblée", opérant quatre groupes dans les domaines de la beauté et du bien-être, des soins personnels, des soins à domicile et de la nutrition.

Unilever a également annoncé son intention de lancer un "programme de productivité".

Ce programme permettra de réaliser des économies d'environ 800 millions d'euros au cours des trois prochaines années, ce qui compensera largement les dis-synergies opérationnelles liées à la séparation de Ice Cream. Les changements proposés devraient avoir un impact sur environ 7 500 postes à prédominance de bureaux dans le monde entier, a déclaré la société.

Dans le FTSE 250, Close Brothers a fait un bond de 10 %.

La banque d'affaires a déclaré que le bénéfice avant impôt pour le semestre clos le 31 janvier avait bondi à 93,8 millions de livres sterling, contre 11,7 millions de livres sterling l'année précédente.

Le bénéfice de base par action est passé de 5,6 à 46,0 pence.

Close Brothers n'a cependant pas déclaré de dividende. Au cours du premier semestre de l'exercice 2023, elle a versé un dividende intérimaire de 22,5 pence.

Elle a déclaré que cela était dû à l'examen par la FCA du secteur du financement automobile.

"L'examen du secteur du financement automobile par la FCA est en cours et il serait prématuré d'en prédire l'issue ou d'en estimer l'impact potentiel sur le groupe. Le conseil d'administration reconnaît toutefois qu'il est primordial de préparer le groupe à une série de résultats de cet examen. Dans ce cadre, le conseil d'administration prend un certain nombre de mesures décisives pour renforcer matériellement notre position en capital", a déclaré le PDG Adrian Sainsbury.

D'autre part, Crest Nicholson a chuté de 5,4 %, après avoir informé les marchés sur les sites achevés avant 2019.

L'entreprise a expliqué qu'elle avait pris connaissance de "certains défauts de construction, principalement sur quatre sites achevés avant 2019". La société a déclaré que ces sites nécessiteront des mesures correctives au cours des trois prochaines années, pour un coût estimé à 15 millions de livres sterling.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en hausse, avec un Dow Jones Industrial Average en hausse de 0,2 %, un S&P 500 en hausse de 0,6 % et un Nasdaq Composite en hausse de 0,8 %.

Le pétrole Brent était coté à 86,77 USD le baril tôt à Londres mardi, en hausse par rapport aux 86,27 USD de la fin de journée de lundi.

L'or était coté à 2 153,76 USD l'once, en baisse par rapport aux 2 158,93 USD.

A venir dans le calendrier économique de mardi, il y a l'enquête sur le sentiment économique de la zone euro et de l'Allemagne ZEW à 1000 GMT.

